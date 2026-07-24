Patrick Vieira szykuje się do powrotu na ławkę. Trwają rozmowy

14:30, 24. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fabrizio Romano

Patrick Vieira może wkrótce objąć reprezentację Senegalu. Fabrizio Romano poinformował, że prowadzone są rozmowy w sprawie zatrudnienia Francuza.

Patrick Vieira
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IMAGO / Steven Paston Na zdjęciu: Patrick Vieira

Senegal chce zatrudnić Patricka Vieirę

Reprezentacja Senegalu rozpoczęła poszukiwania nowego selekcjonera po rozczarowującym występie podczas mistrzostw świata. Jak informuje serwis „FootMercato”, jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska jest Patrick Vieira.

Fabrizio Romano dodał, że negocjacje znajdują się jednak dopiero na wczesnym etapie i na ten moment nie osiągnięto żadnego porozumienia. Vieira jest jednym z kilku szkoleniowców rozważanych przez senegalską federację, która chce znaleźć odpowiedniego następcę Pape Thiawa.

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Thiaw stracił stanowisko po nieudanym mundialu. Senegal awansował do fazy pucharowej turnieju jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsca. Drużyna była blisko awansu do kolejnej rundy, ale nie zdołała utrzymać dwubramkowego prowadzenia w starciu z Belgią i ostatecznie przegrała (2:3) w 1/16 finału.

Vieira znajduje się wysoko na liście życzeń Senegalu. Były znakomity pomocnik Arsenalu i Interu Mediolan ma już spore doświadczenie w pracy trenerskiej. Jego dotychczasowa kariera była jednak związana z klubową piłką.

Francuz prowadził między innymi Crystal Palace, a także pracował w Major League Soccer jako trener New York City FC. Ostatnim klubem Vieiry była włoska Genoa CFC, z którą rozstał się w trakcie ubiegłego sezonu.

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