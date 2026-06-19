Tyle minut może rozegrać Yamal w najbliższym meczu mundialu

Lamine Yamal coraz bliżej powrotu do wyjściowego składu reprezentacji Hiszpanii. Luis de la Fuente potwierdził, że gwiazda Barcelony nie jest jeszcze gotowa na pełne 90 minut, ale może odegrać ważną rolę w meczu z Arabią Saudyjską.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal gotowy na około godzinę gry

Reprezentacja Hiszpanii rozpoczęła mundial 2026 od rozczarowującego bezbramkowego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. Jednym z głównych tematów po spotkaniu była ograniczona rola Lamine’a Yamala, który pojawił się na murawie dopiero w końcówce meczu.

Nastolatek wciąż wraca do pełnej dyspozycji po urazie, którego doznał pod koniec sezonu klubowego. Wszystko wskazuje jednak na to, że przeciwko Arabii Saudyjskiej otrzyma zdecydowanie więcej minut.

Luis de la Fuente przyznał, że skrzydłowy Barcelony nie jest jeszcze przygotowany do gry przez całe spotkanie, ale jego stan fizyczny pozwala mu wystąpić przez około godzinę.

– Lamine nie jest gotowy na 90 minut, ale jest gotowy do gry. Jego wydolność pozwala mu zagrać około godziny, choć może to być 60 minut, a może 53. Wszystko będzie zależało od przebiegu meczu – wyjaśnił selekcjoner Hiszpanii.

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Według hiszpańskich mediów rosną szanse, że Yamal rozpocznie spotkanie z Arabią Saudyjską w wyjściowym składzie. W meczu z Republiką Zielonego Przylądka Hiszpanom brakowało kreatywności i błysku w ofensywie, a eksperymenty z ustawieniem nie przyniosły oczekiwanego efektu.

De la Fuente nie chciał jednak jednoznacznie potwierdzić, czy 18-latek wyjdzie od pierwszej minuty. Szkoleniowiec podkreślił, że rozważa również wykorzystanie go w drugiej połowie, kiedy zmęczenie rywali mogłoby jeszcze bardziej uwidocznić jego atuty.