Lamine Yamal z jasnym wyborem. Padło nazwisko Messiego

Lamine Yamal nie ma wątpliwości, kto jest najlepszym piłkarzem w historii futbolu. Gwiazdor reprezentacji Hiszpanii wypowiedział się na temat Lionela Messiego, podkreślając jego wyjątkowy poziom.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Dla Yamala sprawa jest jasna. Messi numerem jeden

Lamine Yamal przed mistrzostwami świata 2026 zmagał się z kontuzją, która długo stawiała pod znakiem zapytania jego występ na turnieju. Skrzydłowy reprezentacji Hiszpanii oraz Barcelony wygrał walkę z czasem i znalazł się w kadrze na mundial rozgrywany w USA, Kanadzie i Meksyku.

W pierwszym meczu fazy grupowej Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka (0:0). Yamal pojawił się na boisku w 71. minucie i wniósł sporo jakości do ofensywy, jednak nie zdołał odmienić losów spotkania. La Roja rozpoczęła turniej od niespodziewanej straty punktów.

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Mimo rozczarowującego początku, w hiszpańskim obozie panuje spokój. Yamal podkreśla, że zespół zachowuje pełną koncentrację i wierzy w odwrócenie sytuacji w kolejnych spotkaniach. Gwiazda La Roja zabrała głos również na temat Lionela Messiego, który imponuje formą na mundialu. Argentyńczyk ustrzelił hat-tricka w meczu z Algierią (3:0).

– Każdy mecz, który rozegra Messi, dowodzi, że jest najlepszym piłkarzem w historii. Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości, to dlatego, że celowo ich szuka. Nie ma nic więcej do dodania. Moim idolem jest Neymar, ale Messi jest najlepszy w historii – powiedział Yamal, cytowany przez Mundo Deportivo.

Przed Hiszpanią kluczowe spotkanie z Arabią Saudyjską, które może mieć duże znaczenie w walce o wyjście z grupy. Mecz mistrzów Europy odbędzie się w niedzielę (21 czerwca) o godz. 18:00.