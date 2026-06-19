Brazylia zaliczyła falstart na mundialu. Ekspert ostro o kadrze Ancelottiego

Brazylia zremisowała z Maroko na start Mistrzostw Świata. Teraz czeka ich starcie z Haiti. Na kanale Meczyki.pl po kadrze Carlo Ancelottiego przejechał się Bartłomiej Rabij, ekspert brazylijskiego futbolu.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

„Problemem Brazylii jest Brazylia”. Kadra Ancelottiego pod ostrzałem

Reprezentacja Brazylii jest jednym z faworytów do zwycięstwa Mistrzostw Świata 2026. Początek turnieju jednak nie udowodnił tego, że drużyna ma mistrzowskie aspiracje. Podopieczni Carlo Ancelottiego zaprezentowali się poniżej oczekiwań, remisując z Maroko (1:1).

Sam wynik jest jeszcze do przełknięcia, ale dużą krytykę zebrał styl, jaki zaprezentowali piłkarza Canarinhos. Pięciokrotnych mistrzów świata w gorzkich słowach podsumował Bartłomiej Rabij na kanale Meczyki.pl. Ekspert brazylijskiego futbolu twierdzi, że największym problemem Brazylii jest Brazylia. Nie wiadomo, kto jest liderem, a na dodatek drużyna nie prezentuje odpowiedniego charakteru.

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– Problem Brazylii jest Brazylia. Normalnie powinni rozjechać Haiti 10:0. Tam nie ma drużyny. Nie wiadomo, kto jest liderem. Słucham konferencji prasowych i myślę sobie, że śnię – mówił Bartłomiej Rabij, cytowany przez Meczyki.

– W Brazylii jest teraz moda na przypominanie wypowiedzi dawnych piłkarzy. To były tygrysy, który były gotowe rzucić się i rozerwać rywala. Dziś każdy aspiruje do miana rzecznika prasowego państwowej korporacji – dodał.

Następny mecz na mundialu reprezentacja Brazylii zagra z Haiti, czyli jedną z teoretycznie najsłabszych drużyn na turnieju. Mecz odbędzie się w nocy (20 czerwca) o godzinie 02:30 czasu polskiego. W grupie zmierzą się jeszcze ze Szkocją.

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