Turcja – Paragwaj: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (20.06.2026)

Turcja – Paragwaj, gdzie oglądać?
Rywalizacja w drugiej kolejce grupy D mistrzostw świata 2026 zakończy się w godzinach porannych 20 czerwca w Santa Clarze. To właśnie tam odbędzie się mecz Turcja – Paragwaj. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Europę, jednak nie jest to nic pewnego. Turcy zdążyli już rozczarować swoich kibiców, przegrywając na inaugurację z Australią. Z dobrej strony nie pokazał się również Paragwaj, który uległ USA. Kto przełamie się w tym spotkaniu? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź zapowiedź meczu Turcja – Paragwaj
Turcja – Paragwaj: transmisja w TV
Spotkanie Argentyna – Algieria obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Rafał Kędzior i Grzegorz Goncerz.
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Turcja – Paragwaj: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Turcją a Paragwajem będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Turcja – Paragwaj: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Turcji
- Remis
- Wygrana Paragwaju
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Turcja – Paragwaj: kursy bukmacherskie
Spotkanie Turcja – Paragwaj będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w sobotę (20 czerwca) o godzinie 05:00.
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