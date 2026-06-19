Turcja – Paragwaj: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (20.06.2026)

Turcja - Paragwaj: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na sobotę 20 czerwca.

Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Turcja – Paragwaj, gdzie oglądać?

Rywalizacja w drugiej kolejce grupy D mistrzostw świata 2026 zakończy się w godzinach porannych 20 czerwca w Santa Clarze. To właśnie tam odbędzie się mecz Turcja – Paragwaj. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Europę, jednak nie jest to nic pewnego. Turcy zdążyli już rozczarować swoich kibiców, przegrywając na inaugurację z Australią. Z dobrej strony nie pokazał się również Paragwaj, który uległ USA. Kto przełamie się w tym spotkaniu? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź zapowiedź meczu Turcja – Paragwaj

Turcja – Paragwaj: transmisja w TV

Spotkanie Argentyna – Algieria obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Rafał Kędzior i Grzegorz Goncerz.

Turcja – Paragwaj: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Turcją a Paragwajem będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Wygrana Paragwaju Wygrana Turcji

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Turcja – Paragwaj: kursy bukmacherskie

Turcja Paragwaj Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 18:57

Gdzie oglądać mecz Turcja – Paragwaj? Spotkanie Turcja – Paragwaj będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Turcja – Paragwaj? Mecz odbędzie się już w sobotę (20 czerwca) o godzinie 05:00.

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