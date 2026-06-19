Ancelotti może zamieszać! Przewidywane składy na mecz Brazylia – Haiti

Reprezentacja Brazylii w nocy z piątku na sobotę zagra z Haiti. Musi wygrać, aby kwestia awansu nie wymknęła się spod kontroli. Na kogo w tym meczu może postawić Carlo Ancelotti?

fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Brazylia musi wygrać. Ancelotti posadzi gwiazdy na ławce?

Reprezentacja Brazylii ma za sobą zremisowane starcie z Marokiem. W pierwszej kolejce Haiti natomiast przegrało ze Szkocją 0-1, choć pokazało się w tym meczu z niezłej strony. Było skazywane na pożarcie, a niewiele zabrakło, aby urwało punkt europejskiej drużynie. Brazylijczycy muszą się więc mieć na baczności, bowiem zmierzą się z niewygodnym rywalem, który nie ma nic do stracenia.

Spotkanie z Marokiem obnażyło słabości Brazylii, do których należy przede wszystkim dyspozycja środkowych pomocników. Casemiro zaliczył bardzo słaby występ i został zmieniony już w przerwie. Carlo Ancelotti postawił na Fabinho, który zaprezentował się znacznie lepiej. Być może tym razem to on zagra od pierwszej minuty.

Pod znakiem zapytania stoi ponadto występ Gabriela Magalhaesa, który może pauzować z powodu urazu. Wówczas selekcjoner powinien wystawić do gry Gleisona Bremera.

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Niewykluczone, że Ancelotti zamiesza również w zestawieniu ofensywy. W meczu z Marokiem zawiedli Igor Thiago, Lucas Paqueta oraz Raphinha. O ile ten ostatni powinien zagrać od pierwszej minuty, pozostała dwójka może usiąść na ławce rezerwowych. Na występ zasłużył przede wszystkim Matheus Cunha, po wejściu którego zespół mocno się rozkręcił.

Mecz Brazylia – Haiti rozpocznie się w sobotę 20 czerwca o godzinie 02:30.

Przewidywane składy na mecz Brazylia – Haiti

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Bremer, Santos – Fabinho, Guimaraes – Vinicius, Raphinha, Cunha – Thiago

Haiti: Placide – Arcus, Delcroix, Ade, Experience, Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor