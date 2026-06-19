USA – Australia: typy i kursy. Gospodarze chcą pójść za ciosem

USA - Australia: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Folarin Balogun

Stany Zjednoczone Australia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 11:04

USA – Australia: typy bukmacherskie

W piątkowy wieczór 19 czerwca czeka nas mecz z udziałem drużyn, które mają komplet punktów po pierwszej serii gier mistrzostw świata 2026. Na Lumen Field w Seattle zagrają USA i Australia. Gospodarze zachwycili swoją publiczność okazałym występem z Paragwajem. Z kolei Australijczycy sprawili niespodziankę pokonując na inaugurację Turcję. O wysoki poziom sportowy w tym spotkaniu powinniśmy być względnie spokojni. Mój typ: obie drużyny strzelą.

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USA – Australia: ostatnie wyniki

USA tuż przed mundialem przegrało towarzysko z Niemcami 1:2, co mogło nieco obniżyć morale w ekipie gospodarzy tegorocznych mistrzostw świata. Porażka ta miała jednak charakter motywujący, ponieważ Amerykanie zaprezentowali się kapitalnie w inaugurującym pojedynku z Paragwajem. USA wygrało to spotkanie 4:1.

Europejskiego przeciwnika bezpośrednio przed startem mistrzostw świata miała również Australia. Nie był to przeciwnik ze ścisłej czołówki, ale trudno odmówić Szwajcarii jakości oraz ambicji. Australijczycy w drugiej połowie odrobili jednobramkową stratę i ostatecznie zremisowali 1:1. Z kolei w pierwszej kolejce mundialu pokonali Turcję 2:0.

USA – Australia: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą dotychczas dwukrotnie. Obie potyczki były dosyć podobne, ponieważ miały charakter towarzyski, a dodatkowo w obu przypadkach lepsi okazywali się Amerykanie. W 2010 roku Australia przegrała 1:3, a w październiku ubiegłego roku 1:2.

USA – Australia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują USA, czego dowodzi kurs 1.62. Współczynnik na remis to 4.20. Z kolei wygraną Australii możesz zagrać po kursie 5.10. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Stany Zjednoczone Australia 1.60 4.40 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 czerwca 2026 11:04

USA – Australia: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana USA

Remis

Wygrana Australii Wygrana USA

Remis

Wygrana Australii 0 Votes

USA – Australia: przewidywane składy

USA: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun

Australia: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Toure

USA – Australia: transmisja meczu

Pojedynek między USA a Australią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w piątek (19 czerwca) o godzinie 21:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

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