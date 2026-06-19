Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mistrzostw świata. Rozpiska meczów mundialu dziś i jutro (19.06/20.06)

07:10, 19. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Sprawdź mecze mundialu 2026 na 19 i 20 czerwca. Kanada rozgromiła Katar 6:0, Meksyk pokonał Koreę Południową i awansował do 1/8 finału. Przed nami USA – Australia oraz pięć kolejnych spotkań 2. kolejki.

Vinicius Jr.
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Eurasia Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Jr.

Dzisiejsze mecze mundialu (19.06.2026)

Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się od dwóch spotkań 2. kolejki fazy grupowej. Kanada rozgromiła Katar aż 6:0, odnosząc najwyższe zwycięstwo w historii swoich występów na mistrzostwach świata, natomiast Meksyk pokonał Koreę Południową 1:0 i zapewnił sobie awans do fazy pucharowej.

Reprezentacja Kanady całkowicie zdominowała Katar w Vancouver. Dublet zanotował Jonathan David, a gospodarze oddali aż 32 strzały i wypracowali współczynnik xG na poziomie 4,60. Katarczycy przez całe spotkanie nie stworzyli sobie ani jednej stuprocentowej okazji bramkowej.

Znacznie bardziej wyrównany był pojedynek Meksyku z Koreą Południową. O zwycięstwie gospodarzy przesądził gol Luisa Romo z 50. minuty. Dzięki drugiej wygranej z rzędu Meksykanie są już pewni miejsca w 1/8 finału mistrzostw świata.

Wieczorem kibiców czeka jeszcze starcie USA z Australią. Obie reprezentacje wygrały swoje pierwsze mecze i zwycięzca może zrobić ogromny krok w kierunku pierwszego miejsca w grupie D.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
19 czerwca00:00BKanada – Katar 6:0VancouverTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
19 czerwca03:00AMeksyk – Korea Południowa 1:0GuadalajaraTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
19 czerwca21:00DUSA – AustraliaSeattleTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Jutrzejsze mecze mundialu (20.06.2026)

Jutrzejsze mecze mundialu 2026 przyniosą aż pięć spotkań 2. kolejki fazy grupowej. Na boisko wybiegną między innymi Brazylijczycy, Niemcy, Holendrzy oraz półfinalista poprzedniego mundialu – Maroko.

Rywalizację rozpoczną Szkocja i Maroko. Szkoci są liderem grupy C po zwycięstwie nad Haiti, natomiast Maroko urwało punkty Brazylii i liczy na objęcie prowadzenia w tabeli. Chwilę później Canarinhos zagrają z Haiti, szukając pierwszego zwycięstwa na turnieju.

W kolejnym meczu Turcja zmierzy się z Paragwajem. Obie reprezentacje przegrały swoje spotkania inauguracyjne i porażka może znacząco ograniczyć ich szanse na awans do fazy pucharowej.

Wieczorem czekają nas dwa niezwykle interesujące starcia. Holandia zagra ze Szwecją w pojedynku drużyn, które imponowały skutecznością w pierwszej kolejce, natomiast Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Zwycięzcy obu spotkań mogą zapewnić sobie miejsce w 1/8 finału już na kolejkę przed końcem fazy grupowej.

DataGodzinaGrupaMeczMiastoTransmisja
20 czerwca00:00CSzkocja – MarokoFoxboroughTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
20 czerwca02:30CBrazylia – HaitiFiladelfiaTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
20 czerwca05:00DTurcja – ParagwajSanta ClaraTVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
20 czerwca19:00FHolandia – SzwecjaHoustonTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
20 czerwca22:00ENiemcy – Wybrzeże Kości SłoniowejTorontoTVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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