Dzisiejsze mecze mundialu (19.06.2026)
Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się od dwóch spotkań 2. kolejki fazy grupowej. Kanada rozgromiła Katar aż 6:0, odnosząc najwyższe zwycięstwo w historii swoich występów na mistrzostwach świata, natomiast Meksyk pokonał Koreę Południową 1:0 i zapewnił sobie awans do fazy pucharowej.
Reprezentacja Kanady całkowicie zdominowała Katar w Vancouver. Dublet zanotował Jonathan David, a gospodarze oddali aż 32 strzały i wypracowali współczynnik xG na poziomie 4,60. Katarczycy przez całe spotkanie nie stworzyli sobie ani jednej stuprocentowej okazji bramkowej.
Znacznie bardziej wyrównany był pojedynek Meksyku z Koreą Południową. O zwycięstwie gospodarzy przesądził gol Luisa Romo z 50. minuty. Dzięki drugiej wygranej z rzędu Meksykanie są już pewni miejsca w 1/8 finału mistrzostw świata.
Wieczorem kibiców czeka jeszcze starcie USA z Australią. Obie reprezentacje wygrały swoje pierwsze mecze i zwycięzca może zrobić ogromny krok w kierunku pierwszego miejsca w grupie D.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|19 czerwca
|00:00
|B
|Kanada – Katar 6:0
|Vancouver
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|19 czerwca
|03:00
|A
|Meksyk – Korea Południowa 1:0
|Guadalajara
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|19 czerwca
|21:00
|D
|USA – Australia
|Seattle
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (20.06.2026)
Jutrzejsze mecze mundialu 2026 przyniosą aż pięć spotkań 2. kolejki fazy grupowej. Na boisko wybiegną między innymi Brazylijczycy, Niemcy, Holendrzy oraz półfinalista poprzedniego mundialu – Maroko.
Rywalizację rozpoczną Szkocja i Maroko. Szkoci są liderem grupy C po zwycięstwie nad Haiti, natomiast Maroko urwało punkty Brazylii i liczy na objęcie prowadzenia w tabeli. Chwilę później Canarinhos zagrają z Haiti, szukając pierwszego zwycięstwa na turnieju.
W kolejnym meczu Turcja zmierzy się z Paragwajem. Obie reprezentacje przegrały swoje spotkania inauguracyjne i porażka może znacząco ograniczyć ich szanse na awans do fazy pucharowej.
Wieczorem czekają nas dwa niezwykle interesujące starcia. Holandia zagra ze Szwecją w pojedynku drużyn, które imponowały skutecznością w pierwszej kolejce, natomiast Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Zwycięzcy obu spotkań mogą zapewnić sobie miejsce w 1/8 finału już na kolejkę przed końcem fazy grupowej.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|20 czerwca
|00:00
|C
|Szkocja – Maroko
|Foxborough
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|20 czerwca
|02:30
|C
|Brazylia – Haiti
|Filadelfia
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|20 czerwca
|05:00
|D
|Turcja – Paragwaj
|Santa Clara
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|20 czerwca
|19:00
|F
|Holandia – Szwecja
|Houston
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|20 czerwca
|22:00
|E
|Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej
|Toronto
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL