Sprawdź mecze mundialu 2026 na 19 i 20 czerwca. Kanada rozgromiła Katar 6:0, Meksyk pokonał Koreę Południową i awansował do 1/8 finału. Przed nami USA – Australia oraz pięć kolejnych spotkań 2. kolejki.

Eurasia Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Jr.

Dzisiejsze mecze mundialu (19.06.2026)

Dzisiejsze mecze mundialu 2026 rozpoczęły się od dwóch spotkań 2. kolejki fazy grupowej. Kanada rozgromiła Katar aż 6:0, odnosząc najwyższe zwycięstwo w historii swoich występów na mistrzostwach świata, natomiast Meksyk pokonał Koreę Południową 1:0 i zapewnił sobie awans do fazy pucharowej.

Reprezentacja Kanady całkowicie zdominowała Katar w Vancouver. Dublet zanotował Jonathan David, a gospodarze oddali aż 32 strzały i wypracowali współczynnik xG na poziomie 4,60. Katarczycy przez całe spotkanie nie stworzyli sobie ani jednej stuprocentowej okazji bramkowej.

Znacznie bardziej wyrównany był pojedynek Meksyku z Koreą Południową. O zwycięstwie gospodarzy przesądził gol Luisa Romo z 50. minuty. Dzięki drugiej wygranej z rzędu Meksykanie są już pewni miejsca w 1/8 finału mistrzostw świata.

Wieczorem kibiców czeka jeszcze starcie USA z Australią. Obie reprezentacje wygrały swoje pierwsze mecze i zwycięzca może zrobić ogromny krok w kierunku pierwszego miejsca w grupie D.

Data Godzina Grupa Mecz Miasto Transmisja 19 czerwca 00:00 B Kanada – Katar 6:0 Vancouver TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 19 czerwca 03:00 A Meksyk – Korea Południowa 1:0 Guadalajara TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL 19 czerwca 21:00 D USA – Australia Seattle TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Jutrzejsze mecze mundialu (20.06.2026)

Jutrzejsze mecze mundialu 2026 przyniosą aż pięć spotkań 2. kolejki fazy grupowej. Na boisko wybiegną między innymi Brazylijczycy, Niemcy, Holendrzy oraz półfinalista poprzedniego mundialu – Maroko.

Rywalizację rozpoczną Szkocja i Maroko. Szkoci są liderem grupy C po zwycięstwie nad Haiti, natomiast Maroko urwało punkty Brazylii i liczy na objęcie prowadzenia w tabeli. Chwilę później Canarinhos zagrają z Haiti, szukając pierwszego zwycięstwa na turnieju.

W kolejnym meczu Turcja zmierzy się z Paragwajem. Obie reprezentacje przegrały swoje spotkania inauguracyjne i porażka może znacząco ograniczyć ich szanse na awans do fazy pucharowej.

Wieczorem czekają nas dwa niezwykle interesujące starcia. Holandia zagra ze Szwecją w pojedynku drużyn, które imponowały skutecznością w pierwszej kolejce, natomiast Niemcy zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Zwycięzcy obu spotkań mogą zapewnić sobie miejsce w 1/8 finału już na kolejkę przed końcem fazy grupowej.