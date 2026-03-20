Urban zasiał wątpliwość ws. Grabary. Kto w bramce za Skorupskiego?

Łukasz Skorupski został pominięty przy powołaniach do reprezentacji Polski z powodu kontuzji. Powstała dyskusja na temat tego, kto stanie w bramce. Jan Urban w rozmowie z Kanałem Sportowym zasiał wątpliwość w sprawie Kamila Grabary, który wydawał się faworytem.

Skorupski wypadł, Grabara nie jest faworytem. Na kogo postawi Urban w bramce?

Reprezentacja Polski przed marcowym zgrupowaniem ma duży problem, jeśli chodzi o pozycję bramkarza. Łukasz Skorupski nie tak dawno doznał kontuzji, więc nie znalazł się wśród powołanych. Jan Urban wraz ze sztabem szkoleniowym podjął decyzję, że w kadrze znajdzie się: Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski, Bartosz Mrozek i Mateusz Kochalski. Cała czwórka ma łącznie siedem meczów w reprezentacji.

Faworytem do bycia „jedynką” na baraże o awans na Mistrzostwa Świata wydawał się Kamil Grabara. Selekcjoner w rozmowie z Kanałem Sportowym zasiał wątpliwość w sprawie wyboru golkipera Wolfsburga. Nie uważa, żeby 27-latek był zdecydowanym faworytem.

– Wszyscy wiemy, że akurat w tym momencie, jeśli chodzi o bramkę, to jesteśmy w takiej sytuacji. Nawet Łukasz Skorupski, który doznał kontuzji, też nie ma za dużo występów w kadrze. Bardzo ważne będzie to, aby podjąć odpowiednią decyzję w sprawie wyboru bramkarza. Rywalizacja i umiejętności powołanych bramkarzy są zbliżone do siebie. Obyśmy trafili z decyzją – mówił Jan Urban w Kanale Sportowym.

– Nie wiem, czy [Grabara] to absolutny faworyt. Nie oszukujmy się. Wiemy, ile bramek traci Wolfsburg. Często tak się dzieje, że drużyna, która jest w dole tabeli, to obrona nie funkcjonuje dobrze. Ale to też okazja, aby się dobrze zaprezentować, bo dostajesz dużo strzałów – skomentował selekcjoner reprezentacji Polski.

Kto zagra w bramce za Łukasza Skorupskiego? Jan Urban raz jeszcze podkreślił, że duże pole do wyboru pozostawia trenerom bramkarzy, czyli Józefowi Młynarczykowi oraz Andrzejowi Dawidziukowi. Dodał jednak, że dziś kadrze brakuje doświadczenia na tej pozycji.

– Duże pole do decyzji zostawiam trenerom bramkarzy. Jeśli mają wątpliwości, wtedy wkraczam. Decyzje należą do nich. Tak jak widzisz, ten wybór nie jest nie wiadomo jaki. Na dzień dzisiejszy na pozycji bramkarza w reprezentacji Polski brakuje doświadczenia. W takiej sytuacji dziś jesteśmy, oby nie miało to żadnego wpływu na wynik – dodał.