Urban wskazał, co zadecydowało o porażce ze Szwecją

23:32, 31. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło: TVP Sport

Jan Urban pojawił się przed kamerami TVP Sport po przegranym meczu ze Szwecją. Selekcjoner reprezentacji Polski wskazał, co zawiodło w grze naszej drużyny i podkreślił, że Biało-Czerwoni byli lepszym zespołem.

Urban podsumował porażkę ze Szwecją

Reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 2:3 i nie pojedzie na mundial do Ameryki. Nasza kadra rozegrała bardzo dobre spotkanie, ale błędy w defensywie i brak skuteczności przesądziły o końcowym rozstrzygnięciu. Jan Urban nie krył rozczarowania po końcowym gwizdku.

– Porażka w najbardziej nieodpowiednim momencie. Trudno ocenić takie spotkanie, bo uważam, że graliśmy bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to było najlepsze spotkanie reprezentacji pod moim kierownictwem. Graliśmy na wyjeździe i sprawiliśmy mnóstwo problemów gospodarzom. Zabrakło szczęścia w tych kluczowych momentach – stwierdził Jan Urban w rozmowie z „TVP Sport”.

– Mówiliśmy przed meczem, jaka jest siła reprezentacji Szwecji. Na pewno to szybkość i wzrost. Pod tym względem mieliśmy problemy dosyć duże. Szwedzi zdobyli bramkę po ładnej akcji, ale potem odrobiliśmy straty. Widać było nerwowość u gospodarzy i wszystko nam się układało tak, jak chcemy i za chwilę dostajemy bramkę po stałym fragmencie gry – kontynuował selekcjoner.

– W przerwie wszyscy wiedzieliśmy, że gramy dobry mecz i wierzyliśmy, że możemy odrobić straty. Tak się też stało, ale w końcówce znów sami sprowokowaliśmy tę sytuację. Złe wyprowadzenie piłki i tracimy bramkę. Taki jest futbol. Ciężko jest przełknąć taką porażkę, kiedy wiesz, że nie byłeś gorszym zespołem – podsumował.

