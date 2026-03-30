Wiadomo, ile Barcelona musiałaby zapłacić Szczęsnemu za rozwiązanie kontraktu

Wojciech Szczęsny może opuścić Barcelonę po sezonie mimo ważnego kontraktu do 2027 roku. Według "AS" klub posiada zapis umożliwiający rozwiązanie umowy już tego lata.

Wojciech Szczęsny

Barcelona analizuje przyszłość Szczęsnego

Wojciech Szczęsny znalazł się w niepewnej sytuacji w kontekście planów Barcelony na kolejny sezon. Klub zabezpieczył się klauzulą, która pozwala zakończyć współpracę po wypłaceniu około 2 milionów euro rekompensaty.

Polski bramkarz trafił do zespołu w trybie awaryjnym po kontuzji Marca Andre ter Stegena i szybko zyskał uznanie w szatni. Jego postawa oraz doświadczenie sprawiły, że stał się ważną postacią w drużynie, także poza boiskiem.

Mimo to Barcelona rozważa różne scenariusze dotyczące obsady bramki na kolejny sezon. Pewniakiem do roli pierwszego bramkarza ma być Joan Garcia, a klub interesuje się także Alexem Remiro z Realu Sociedad.

Sytuacja komplikuje się również przez niepewną przyszłość ter Stegena, który po wypożyczeniu do Girony ponownie stanie przed decyzją dotyczącą swojej roli. To sprawia, że w klubie konieczne jest uporządkowanie sytuacji bramkarzy, których jest zbyt wielu.

Szczęsny w obecnym sezonie rozegrał 10 spotkań, notując jedno czyste konto i tracąc 17 bramek. Jego relacje ze sztabem pozostają bardzo dobre, dlatego decyzja w jego sprawie ma zostać podjęta ostrożnie.

