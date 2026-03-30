Wiadomo, ile Barcelona musiałaby zapłacić Szczęsnemu za rozwiązanie kontraktu

22:17, 30. marca 2026
Mateusz Bednarski
Źródło: Barca Universal

Wojciech Szczęsny może opuścić Barcelonę po sezonie mimo ważnego kontraktu do 2027 roku. Według "AS" klub posiada zapis umożliwiający rozwiązanie umowy już tego lata.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona analizuje przyszłość Szczęsnego

Wojciech Szczęsny znalazł się w niepewnej sytuacji w kontekście planów Barcelony na kolejny sezon. Klub zabezpieczył się klauzulą, która pozwala zakończyć współpracę po wypłaceniu około 2 milionów euro rekompensaty.

Polski bramkarz trafił do zespołu w trybie awaryjnym po kontuzji Marca Andre ter Stegena i szybko zyskał uznanie w szatni. Jego postawa oraz doświadczenie sprawiły, że stał się ważną postacią w drużynie, także poza boiskiem.

Mimo to Barcelona rozważa różne scenariusze dotyczące obsady bramki na kolejny sezon. Pewniakiem do roli pierwszego bramkarza ma być Joan Garcia, a klub interesuje się także Alexem Remiro z Realu Sociedad.

Sytuacja komplikuje się również przez niepewną przyszłość ter Stegena, który po wypożyczeniu do Girony ponownie stanie przed decyzją dotyczącą swojej roli. To sprawia, że w klubie konieczne jest uporządkowanie sytuacji bramkarzy, których jest zbyt wielu.

Szczęsny w obecnym sezonie rozegrał 10 spotkań, notując jedno czyste konto i tracąc 17 bramek. Jego relacje ze sztabem pozostają bardzo dobre, dlatego decyzja w jego sprawie ma zostać podjęta ostrożnie.

