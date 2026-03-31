„Urban jest jak Guardiola”. Zaskakująca opinia na temat selekcjonera Polaków

Jan Urban stoi przed szansą, żeby poprowadzić reprezentację Polski na Mistrzostwa Świata. W Kanale Sportowym ciekawą opinią na temat selekcjonera podzielił się Dariusz Szpakowski. Legendarny komentator porównał go do Pepa Guardioli.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban przypomina Guardiolę. Sytuacja z Zalewskim to potwierdza

Jan Urban w lipcu został mianowany selekcjonerem reprezentacji Polski. Doświadczony szkoleniowiec przejął zespół w trakcie eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Jak dotąd prowadził Biało-Czerwonych w siedmiu meczach i ani razu nie przegrał. Obecna seria siedmiu spotkań z rzędu bez porażki to jeden z najlepszych startów w historii. Tylko Wojciech Łazarek i Michał Probierz mieli podobny start.

We wtorek wieczorem Urban stanie przed szansą, żeby poprowadzić Biało-Czerwonych na Mistrzostwa Świata. Dariusz Szpakowski na Kanale Sportowym przytoczył pewną historię z jednego z treningów. Legendarny komentator porównał Urbana do Pepa Guardioli.

– Rozmawiałem chwilę z Jankiem. Ten trener patrzy w oczy, rozmawia z zawodnikami. Dowiedziałem się, że wczoraj na treningu była sytuacja z Nicolą Zalewskim. Nie był zadowolony, że musi grać na wahadle. Mówił to trenerowi, a ten na niego siadł. Ważne, żebyś był przekaźnikiem tego, co chce i widzi trener. On chce czegoś innego. Przyglądałem się z boku, jest jak Guardiola, który poszukuje, potrafi coś zmienić – mówił Dariusz Szpakowski w Kanale Sportowym.

Przypomnijmy, że Jan Urban ma kontrakt z polską federacją tylko do końca baraży, a więc do 31 marca 2026 roku. W przypadku zwycięstwa umowa zostanie przedłużona na czas trwania mundialu. Niemniej jednak nawet w przypadku porażki chyba nikt nie wyobraża sobie, aby 63-latek przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski.