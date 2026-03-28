Urban jak Probierz. Idealny start selekcjonera reprezentacji Polski

Jan Urban w roli selekcjonera reprezentacji Polski nie przegrał żadnego z siedmiu meczów. Jego bilans to pięć zwycięstw i dwie porażki. W przeszłości tylko Michał Probierz i Wojciech Łazarek zanotowali podobną serię bez porażki w pierwszych siedmiu meczach.

Urban dołączył do Probierza i Łazarka. Siedem meczów bez porażki

Reprezentacja Polski po raz pierwszy od bardzo dawna odwróciła wynik meczu, przegrywając do przerwy. W półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026 po pierwszej połowie Biało-Czerwoni przegrywali z Albanią (0:1). Na szczęście w drugiej połowie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Finalnie podopieczni Jana Urbana wygrali (2:1) i zagrają w finale baraży.

Mecz z Albanią był 7. spotkaniem Jana Urbana w roli selekcjonera. Jak na razie reprezentacja pod wodzą 63-latka nie przegrała żadnego meczu. W tym czasie odnieśliśmy 5 zwycięstw i 2 razy zremisowaliśmy. Podobnym startem może pochwalić się tylko dwóch trenerów.

Siedem lub więcej meczów z rzędu bez porażki na start pracy z reprezentacją Polski mieli również Michał Probierz oraz Wojciech Łazarek. Pierwszy z nich nie przegrał ośmiu pierwszych spotkań w latach 2023-2024, polegając dopiero na wielkiej imprezie, czyli Euro 2024 w starciu z Holandią. Drugi z nich zaliczył siedem spotkań bez porażki w latach 1986-1987.

Wyniki reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana:

Polska 1:1 Holandia

Polska 3:1 Finlandia

Polska 1:0 Nowa Zelandia

Polska 2:0 Litwa

Polska 1:1 Holandia

Polska 3:2 Malta

Polska 2:1 Albania

Jan Urban będzie mieć szanse, aby wyrównać wynik Probierza już we wtorek (31 marca). Polska zmierzy się wtedy ze Szwecją. Zwycięstwo będzie oznaczać nie tylko przedłużenie passy meczów bez porażki, ale przede wszystkim awans na Mistrzostwa Świata 2026.