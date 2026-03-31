Urban był wściekły po golu Szwedów! Tak zareagował na stratę bramki [WIDEO]

Reprezentacja Polski schodziła na przerwę ze stratą jednej bramki do Szwecji (1:2). Po straconym drugim golu przy linii szalał Jan Urban. Reakcję selekcjonera nagrał Dominik Wardzichowski.

Na zdjęciu: Jan Urban

Reprezentacja Polski zaczeła agresywnie, ale z biegiem czasu Szwecja powoli dochodziła do głosu. Finalnie to gospodarze jako pierwsi otworzyli wynik meczu. Już w 19. minucie na listę strzelców wpisał się Anthony Elanga. Przy stracie bramki obrona Biało-Czerwonych pogubiła się w ustawieniu i zostawiła zawodnika Newcastle bez krycia. Szybko jednak doprowadziliśmy do remisu.

W 33. minucie do remisu doprowadził Nicola Zalewski, który huknął z krawędzi pola karnego. Radość z wyrównującej bramki nie trwała długo, ponieważ jedenaście minut później Szwecja znów wyszła na prowadzenie. Gola strzelił Gustaf Lagerbielke.

Bramkę straciliśmy ze stałego fragmentu gry. Sytuacja doprowadziła do złości Jana Urbana, który był wyraźnie niezadowolony. Dominik Wardzichowski nagrał reakcję selekcjonera, który wymachiwał rękami, a nawet kopnął butelkę z wodą na ziemi. Dziennikarz dodał, że jeszcze nie widział tak wściekłego Urbana na ławce. Trudno nie powiedzieć, że straciliśmy gola na własne życzenie.