Zalewski daje nadzieję Polakom. Co za gol! [WIDEO]

Piękno gol Zalewskiego w meczu ze Szwecją
Reprezentacja Polski o awans na mundial walczyła w finale baraży ze Szwedami. Biało-Czerwoni nie byli stawiani w roli faworyta, ale z pewnością nie byli bez szans w tym starciu. Początek spotkania był bardzo wyrównany i szarpany. Było dużo fauli i gry w środkowej strefie boiska.
Później do głosu doszli Szwedzi, którzy przejęli inicjatywę i zepchnęli Polaków do defensywy. Był moment, w którym podopieczni Jana Urbana mieli problem z przekroczeniem środkowej strefy boiska. Gospodarze przekuli dobrą grę w zdobytego gola. Fenomenalnym strzałem popisał się Elanga, a Grabara był bez szans w tej sytuacji.
Po kilkunastu minutach reprezentacja Polski na cale szczęście otrząsnęła się i przeszła do ofensywy. Nasza kadra stworzyła kilka naprawdę groźnych sytuacji i była bliska zdobycia gola. To w końcu udało się Nicoli Zalewskiemu, który 33. minucie doprowadził do wyrównania.
Niestety, jeszcze przed przerwą, Szwedzi ponownie wyszli na prowadzenie. Gdy wydawało się, że to Polacy mogą przechylić szale na swoją korzyść, znów pojawiły się fatalne błędy w obronie, a bramkę na 2:1 dla gospodarzy zdobył Lagerbielke wykorzystując stały fragment gry.
