Zalewski daje nadzieję Polakom. Co za gol! [WIDEO]

Nicola Zalewski doprowadził do wyrównania w meczu ze Szwecją. Skrzydłowy znakomicie wykończył akcje Biało-Czerwonych i wlał nadzieję w reprezentację Polski na korzystny rezultat.

PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Piękno gol Zalewskiego w meczu ze Szwecją

Reprezentacja Polski o awans na mundial walczyła w finale baraży ze Szwedami. Biało-Czerwoni nie byli stawiani w roli faworyta, ale z pewnością nie byli bez szans w tym starciu. Początek spotkania był bardzo wyrównany i szarpany. Było dużo fauli i gry w środkowej strefie boiska.

Później do głosu doszli Szwedzi, którzy przejęli inicjatywę i zepchnęli Polaków do defensywy. Był moment, w którym podopieczni Jana Urbana mieli problem z przekroczeniem środkowej strefy boiska. Gospodarze przekuli dobrą grę w zdobytego gola. Fenomenalnym strzałem popisał się Elanga, a Grabara był bez szans w tej sytuacji.

Po kilkunastu minutach reprezentacja Polski na cale szczęście otrząsnęła się i przeszła do ofensywy. Nasza kadra stworzyła kilka naprawdę groźnych sytuacji i była bliska zdobycia gola. To w końcu udało się Nicoli Zalewskiemu, który 33. minucie doprowadził do wyrównania.

PAN PIŁKARZ 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐀 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈 😍🇵🇱



Nic tylko patrzeć i podziwiać ❗️ Mamy remis 💪



Niestety, jeszcze przed przerwą, Szwedzi ponownie wyszli na prowadzenie. Gdy wydawało się, że to Polacy mogą przechylić szale na swoją korzyść, znów pojawiły się fatalne błędy w obronie, a bramkę na 2:1 dla gospodarzy zdobył Lagerbielke wykorzystując stały fragment gry.

Zobacz również: Wiadomo, ile Barcelona musiałaby zapłacić Szczęsnemu za rozwiązanie kontraktu