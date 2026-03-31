Grabara nie miał szans. Szwecja otworzyła wynik w meczu z Polską [WIDEO]

Reprezentacja Szwecji jako pierwsza znalazła drogę do bramki. W 19. minucie Anthony Elanga został niepilnowany w polu karnym i pokonał Kamila Grabarę. Bramkarz Biało-Czerwonych był bez szans.

Elanga trafia po błędzie w ustawieniu reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski, żeby awansować na Mistrzostwa Świata 2026, musi pokonać Szwecję w finale baraży. We wtorek wieczorem (31 marca) obie ekipy mierzyły się na Strawberry Arena w Solnie. Biało-Czerwoni rozpoczęli agresywnie, ale to Szwecja jako pierwsza wyszła na prowadzenie. Kibice zgromadzeni na stadionie pierwszego gola oglądali w 19. minucie spotkania.

Na listę strzelców wpisał się Anthony Elanga. Drużyna Trzech Koron uśpiła czujność naszej formacji obronnej i przeprowadziła całkiem ładną akcję. Imponującą asystą popisał się Yasin Ayari, który zgrał piętą do skrzydłowego Newcastle.

Elanga był niepilnowany w polu karnym w okolicach piętnastego metra. Gdy dostał futbolówkę, huknął z pierwszej piłki prosto pod poprzeczkę. Kamil Grabara nie miał żadnych szans, żeby zapobiec utracie bramki.