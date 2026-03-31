Grabara nie miał szans. Szwecja otworzyła wynik w meczu z Polską [WIDEO]

21:13, 31. marca 2026 22:42, 31. marca 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Szwecji jako pierwsza znalazła drogę do bramki. W 19. minucie Anthony Elanga został niepilnowany w polu karnym i pokonał Kamila Grabarę. Bramkarz Biało-Czerwonych był bez szans.

Na zdjęciu: Anthony Elanga

Elanga trafia po błędzie w ustawieniu reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski, żeby awansować na Mistrzostwa Świata 2026, musi pokonać Szwecję w finale baraży. We wtorek wieczorem (31 marca) obie ekipy mierzyły się na Strawberry Arena w Solnie. Biało-Czerwoni rozpoczęli agresywnie, ale to Szwecja jako pierwsza wyszła na prowadzenie. Kibice zgromadzeni na stadionie pierwszego gola oglądali w 19. minucie spotkania.

Na listę strzelców wpisał się Anthony Elanga. Drużyna Trzech Koron uśpiła czujność naszej formacji obronnej i przeprowadziła całkiem ładną akcję. Imponującą asystą popisał się Yasin Ayari, który zgrał piętą do skrzydłowego Newcastle.

Elanga był niepilnowany w polu karnym w okolicach piętnastego metra. Gdy dostał futbolówkę, huknął z pierwszej piłki prosto pod poprzeczkę. Kamil Grabara nie miał żadnych szans, żeby zapobiec utracie bramki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości