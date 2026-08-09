Tottenham Hotspur może uszczuplić kadrę. Jak się okazuje, o krok od opuszczenia zespołu z Londynu jest Conor Gallagher. Besiktas złożyło właśnie ofertę wypożyczenia Anglika - przekazuje "Sozcu Gazetesi".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

Conor Gallagher wyląduje w Besiktasie?

Tottenham Hotspur może wkrótce rozstać się z Conorem Gallagherem. Angielski pomocnik znalazł się w kręgu zainteresowań Besiktasu, który chce wzmocnić drugą linię zespołu. Według informacji przekazanych przez „Sozcu Gazetesi”, turecki klub wystosował już oficjalną propozycję wypożyczenia zawodnika.

Besiktas szuka większej jakości w centralnej części boiska i uznał Conora Gallaghera za odpowiedniego kandydata. Anglik ma doświadczenie zarówno w Premier League, jak i na arenie międzynarodowej, dlatego w Stambule liczą, że jego obecność może znacząco poprawić możliwości zespołu.

Do transferu przekonuje również Vincenzo Italiano. Szkoleniowiec Besiktasu miał osobiście wskazać reprezentanta Anglii jako zawodnika, którego chciałby mieć w swojej drużynie. Turecki klub wykonał już pierwszy konkretny krok i obecnie czeka na odpowiedź w sprawie przedstawionej propozycji.

Conor Gallagher może więc tego lata rozpocząć nowy etap swojej kariery. Na ten moment nie wiadomo, jak do pomysłu wypożyczenia odniesie się Tottenham Hotspur oraz sam zawodnik. Besiktas jest jednak zdeterminowany, aby doprowadzić do transferu, a kolejne dni mogą przynieść w tej sprawie konkretne informacje.