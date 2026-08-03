Barcelona, Bayern i Man United w CV. Legendarny trener chce objąć Holandię

12:30, 3. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Telegraaf

Reprezentacja Holandii rozczarowała na mundialu, a Ronald Koeman ustąpił ze stanowiska. Trwają poszukiwania nowego selekcjonera. Według serwisu Telegraaf do pracy z kadrą chce wrócić Louis van Gaal.

Piłkarze reprezentacji Holandii
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fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Holandii

Louis van Gaal chce wrócić do pracy z reprezentacją Holandii

Reprezentacja Holandii, choć w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2026 była jedną z najlepszych drużyn, kompletnie rozczarowała w fazie pucharowej. Oranje odpadli już w pierwszym meczu, przegrywając w 1/16 finału z Marokiem w rzutach karnych. Nie mogła więc dziwić decyzja Ronalda Koemana, który natychmiast ustąpił ze stanowiska. Obecnie trwają poszukiwania nowego selekcjonera.

Nie tak dawno z Holandią łączony był Robin van Persie, który prowadził Feyenoord. Z informacji serwisu Telegraaf wynika, że w grę wchodzi kandydatura jeszcze jednej legendy holenderskiego futbolu. Chęć powrotu do pracy z reprezentacją wyraził Louis van Gaal.

Van Gaal ostatni raz pracował jako trener w latach 2021-2022, gdy po raz trzeci w karierze odpowiadał za wyniki kadry Oranje. Jego dwie wcześniejsze kadencje miały miejsce w latach 2012-2014 oraz 2000-2001. Źródło nadmienia, że problemy zdrowotne, z jakimi mierzył się ostatnio 74-latek, nie stanowią już problemu. Holender czuje się dobrze i jest gotów wrócić do pracy na pełen etat.

Decyzja należy do tamtejszej federacji, która najpierw musi zgłosić się do Van Gaala z ofertą. Wtedy szkoleniowiec zdecyduje, czy wrócić, czy nie. Były trener takich klubów jak Barcelona, Bayern Monachium czy Manchester United bierze pod uwagę także inne reprezentacje.

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