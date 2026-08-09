Borussia Dortmund tego lata zamierza pobić swój rekord transferowy. Niemiecki klub oferuje łącznie 55 milionów euro za Saida El Malę. Tyle właśnie oczekuje FC Koln za swoją gwiazdę - informuje Ekrem Konur.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Said El Mala o krok od Borussia Dortmund! Ogromna oferta na stole

Borussia Dortmund jest coraz bliżej przeprowadzenia bardzo dużego transferu. Niemiecki klub złożył ofertę za Saida El Malę, który obecnie reprezentuje barwy FC Koln. Ekrem Konur przekazuje, że propozycja opiewa na 48 milionów euro kwoty podstawowej oraz dodatkowe 7 milionów w bonusach.

Łączna wartość przedstawionej oferty przez Borussię Dortmund wynosi więc 55 milionów euro. To dokładnie tyle, ile FC Koln oczekuje za swoją gwiazdę. Obie strony są tym samym coraz bliżej porozumienia, choć wciąż pozostaje jedna kwestia wymagająca rozwiązania.

Kluby nie osiągnęły jeszcze pełnego porozumienia w sprawie klauzuli dotyczącej udziału w przyszłym transferze zawodnika. To właśnie ten zapis może być obecnie największą przeszkodą na drodze do finalizacji transakcji. Borussia Dortmund jest jednak zdecydowana na sprowadzenie Saida El Mali i wykonała już bardzo konkretny ruch.

Jeśli transfer dojdzie do skutku za wspomniane 55 milionów euro, Borussia Dortmund pobije swój rekord transferowy. Do tej pory najdroższym zakupem w historii klubu był Ousmane Dembele, za którego w 2016 roku zapłacono około 35 milionów euro. Said El Mala może więc zdecydowanie ustanowić nowy rekord BVB.