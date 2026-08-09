Wisła Kraków znów to zrobiła. A do meczu jeszcze trzy tygodnie

Trzeba przyznać, że fani Wisły Kraków są absolutnie niesamowici. Już na trzy tygodni przed meczem z Wieczystą Kraków wykupili bowiem wszystkie dostępne bilety.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wszystkie bilety na derby sprzedane

Wisła Kraków bardzo dobrze weszła w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Piłkarze Mariusza Jopa na swoim koncie mają sześć punktów po trzech meczach, co jest wynikiem zapewne lepszym, niż wielu się spodziewało. Nie ma jednak wątpliwości, że przed nimi jeszcze bardzo długa droga do zrealizowania celu, a więc… no właśnie, spokojnego utrzymania czy czegoś więcej?

Niemniej nie tylko piłkarze Białej Gwiazdy są w doskonałej dyspozycji. Dorównują im bowiem fani, którzy kapitalnie oprawiają te pierwsze mecze klubu po powrocie do elity, a ostatnio wykupują wszystkie bilety. Tak było w przypadku inauguracyjnego starcia z GKS-em Katowice oraz ostatniej potyczki z Wisłą Płock. Podobnie będzie również przy okazji derbowej rywalizacji z Wieczystą Kraków. Jarosław Królewski przekazał, że nie ma już biletów na ten mecz, który zaplanowano przecież za trzy tygodnie! W grze pozostaje tylko kilkadziesiąt biletów VIP.

Wszystko wskazuje więc na to, że w ostatni weekend wakacji, 29 sierpnia, przy Reymonta znów będziemy mieli okazję przeżyć piłkarskie, ale i kibicowskie święto. Co ważne, będą to pierwsze takie w historii derby Krakowa na poziomie PKO Ekstraklasy. To rzecz jasna z powodu, że Wieczysta jest absolutnym nowicjuszem.

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