Śląsk Wrocław – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.08.2026)

Śląsk – Cracovia: gdzie oglądać?
Śląsk Wrocław podejmie Cracovię na Tarczyński Arenie w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Ante Simundzy zainkasowała trzy punkty na początku sezonu. Przed tygodniem dwukrotni mistrzowie Polski pokonali Raków Częstochowa (2:1), choć do 86. minuty przegrywali. Zryw w końcówce meczu wystarczył Wrocławianom na zdobycie kompletu punktów.
Pasy mają problemem z wygrywaniem w lidze od rundy wiosennej poprzedniej kampanii. Bartosz Grzelak pracuje przy Kałuży już od kwietnia i nadal czeka na premierowy triumf na ławce trenerskiej. Krakowianie na start rozgrywek zremisowali z Lechem Poznań (0:0) i ulegli Pogoni Szczecin (0:2).
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Śląsk – Cracovia: transmisja w TV
Mecz pomiędzy Śląskiem Wrocław a Cracovią będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Kamil Kania i Maciej Łuczak. Pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi o godzinie 14:45.
Śląsk – Cracovia: stream online
Starcie Śląska Wrocław z Cracovią będzie można śledzić też w serwisie streamingowym CANAL+ online. W promocji STS można odebrać dostęp do CANAL+ z kodem GOALPLUS.
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Śląsk – Cracovia: sonda
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Śląsk – Cracovia: kursy bukmacherskie
Mecz odbędzie się w niedzielę (9 sierpnia) o godzinie 14:45.
Spotkanie będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.
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