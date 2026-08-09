Śląsk Wrocław – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.08.2026)

Śląsk Wrocław - Cracovia to mecz trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (9 sierpnia) o godz. 14:45. Sprawdź, gdzie będzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Tomasiewicz

Śląsk – Cracovia: gdzie oglądać?

Śląsk Wrocław podejmie Cracovię na Tarczyński Arenie w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Ante Simundzy zainkasowała trzy punkty na początku sezonu. Przed tygodniem dwukrotni mistrzowie Polski pokonali Raków Częstochowa (2:1), choć do 86. minuty przegrywali. Zryw w końcówce meczu wystarczył Wrocławianom na zdobycie kompletu punktów.

Pasy mają problemem z wygrywaniem w lidze od rundy wiosennej poprzedniej kampanii. Bartosz Grzelak pracuje przy Kałuży już od kwietnia i nadal czeka na premierowy triumf na ławce trenerskiej. Krakowianie na start rozgrywek zremisowali z Lechem Poznań (0:0) i ulegli Pogoni Szczecin (0:2).

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Śląsk – Cracovia: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Śląskiem Wrocław a Cracovią będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Kamil Kania i Maciej Łuczak. Pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi o godzinie 14:45.

Śląsk – Cracovia: stream online

Starcie Śląska Wrocław z Cracovią będzie można śledzić też w serwisie streamingowym CANAL+ online. W promocji STS można odebrać dostęp do CANAL+ z kodem GOALPLUS.

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Śląsk – Cracovia: sonda

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Śląsk – Cracovia: kursy bukmacherskie

Śląsk Wrocław Cracovia 2.50 3.25 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2026 15:00

Kiedy odbędzie się spotkanie Śląsk Wrocław – Cracovia? Mecz odbędzie się w niedzielę (9 sierpnia) o godzinie 14:45. Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław – Cracovia? Spotkanie będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

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