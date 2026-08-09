Romelu Lukaku lada moment powinien pożegnać SSC Napoli. Belg zgodził się już na transfer do Fenerbahce. Teraz Turcy będą negocjowali z włoskim zespołem - przekazuje "La Gazzetta dello Sport".

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Fenerbahce coraz bliżej pozyskania Romelu Lukaku

Romelu Lukaku jest coraz bliżej opuszczenia SSC Napoli. Belgijski napastnik miał już osiągnąć porozumienie z Fenerbahce w sprawie przeprowadzki do Turcji, a teraz najważniejsza pozostaje kwestia uzgodnienia warunków pomiędzy klubami. „La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że rozmowy w tej sprawie są już prowadzone.

SSC Napoli jest gotowe nieco obniżyć swoje oczekiwania finansowe, aby doprowadzić do sprzedaży 33-letniego zawodnika. Włoski klub chce otrzymać przynajmniej 10-12 milionów euro, ponieważ zależy mu na uniknięciu straty kapitałowej związanej z transferem Belga.

Sam Romelu Lukaku ma już ustalone warunki kontraktu z Fenerbahce. Napastnik uzgodnił dwuletnią umowę, na mocy której może zarobić łącznie około 10 milionów euro wraz z bonusami. Jeśli SSC Napoli i turecki klub szybko osiągną porozumienie, transfer powinien zostać sfinalizowany w najbliższym czasie.

Odejście Ronelu Lukaku z SSC Napoli jest również związane z napiętą sytuacją, która narosła pomiędzy zawodnikiem a klubem. Belg popadł w konflikt z włoskim zespołem, dlatego obie strony są zainteresowane zakończeniem współpracy. Przeprowadzka do Fenerbahce może być dla 33-latka szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału w karierze.