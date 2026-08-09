Kacper Kozłowski może wkrótce opuścić Gaziantep FK. Reprezentant Polski może wylądować w Serie A, ponieważ znajduje się na radarze Venezii oraz Monzy. Do tureckiego klubu wpłynęły już oferty - informuje Ekrem Konur.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Venezia i Monza chcą Kacpra Kozłowskiego

Kacper Kozłowski może tego lata zmienić klub. Reprezentant Polski wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym, a konkretny kierunek prowadzi do Włoch. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że pomocnik Gaziantep FK znalazł się bowiem na celowniku Venezii oraz Monzy, które są zainteresowane jego sprowadzeniem.

Wspomniane źródło zdradza, że oba włoskie zespoły zdecydowały się już na konkretny krok. Venezia i Monza złożyły oficjalne oferty za Kacpra Kozłowskiego, a każda z nich opiewała na około 6 milionów euro. Gaziantep FK nie był jednak usatysfakcjonowany przedstawionymi propozycjami i odrzucił obie.

Włoskie kluby nie zamierzają na tym etapie rezygnować z walki o polskiego zawodnika. Ich zainteresowanie wciąż jest aktualne, ale do osiągnięcia porozumienia potrzebne będzie najprawdopodobniej przedstawienie wyższej oferty. Gaziantep FK ma bowiem jasno określone oczekiwania finansowe i nie zamierza sprzedawać Kacpra Kozłowskiego za wspomniane 6 milionów euro.

Przyszłość reprezentanta Polski pozostaje więc niewyjaśniona. Kacper Kozłowski może w najbliższych tygodniach przenieść się do Serie A, ale równie dobrze może pozostać w Turcji, jeśli zainteresowane kluby nie spełnią oczekiwań Gaziantepu. Na ten moment najważniejsze jest to, że zarówno Venezia, jak i Monza nadal pozostają w grze o podpis pomocnika.