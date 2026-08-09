Como negocjuje kolejny transfer. Tym razem włoski zespół planuje przeprowadzić ruch wewnątrz Serie A. Do drużyny Cesca Fabregasa może trafić Sebastiano Esposito z Cagliari Calcio - donosi Nicolo Schira.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Sebastiano Esposito może wzmocnić Como

Como rozpoczęło rozmowy w sprawie kolejnego letniego transfer. Wkrótce na Stadio Giuseppe Sinigaglia może trafić Sebastiano Esposito. Włoski klub chce sprowadzić napastnika Cagliari Calcio, który mógłby wzmocnić ofensywę zespołu prowadzonego przez Cesca Fabregasa. Nicolo Schira informuje, że negocjacje między klubami już się rozpoczęły.

Cagliari Calcio oczekuje za swojego zawodnika około 20 milionów euro. Como nie zamierza jednak płacić całej tej kwoty w gotówce. Klub z Lombardii planuje zaproponować 10 milionów euro oraz jednego z dwóch zawodników – Ignace van der Brempta lub Alberto Dossenę.

W transakcję może być również zaangażowany Inter Mediolan. Nerazzurri posiadają bowiem 40 procent od przyszłej sprzedaży Sebastiano Esposito. Ewentualne odejście napastnika z Cagliari Calcio oznaczałoby więc, że część kwoty uzyskanej przez klub z Sardynii trafi właśnie na Stadio Giuseppe Meazza.

Sam Sebastiano Esposito ma być mocno zdeterminowany, aby doprowadzić do zmiany klubu. Napastnik znajduje się w sporze z Cagliari Calcio i naciska na transfer, dlatego jego stanowisko może mieć istotne znaczenie dla dalszych negocjacji. Como może być dla niego interesującym kierunkiem, szczególnie ze względu na możliwość współpracy z Ceskiem Fabregasem.