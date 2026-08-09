FC Porto - Alverca: transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz pierwszej kolejki ligi portugalskiej zaplanowany na niedzielę 9 sierpnia.

fot. Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

FC Porto – Alverca, gdzie oglądać?

FC Porto zaczyna walkę o obronę mistrzowskiego tytułu. Smoki w pierwszej kolejce ligi portugalskiej podejmą Alvercę. Gospodarze będą zdecydowanym faworytem, ale inauguracja sezonu zawsze niesie ze sobą dodatkowe emocje i niewiadome.

Ekipa z Estadio do Dragao ma za sobą okres przygotowawczy, a teraz przychodzi moment, w którym liczyć będą już wyłącznie punkty. FC Porto chce od początku zaznaczyć swoją pozycję i uniknąć nerwowego wejścia w nowe rozgrywki. Alverca z kolei może podejść do spotkania bez większej presji, licząc na sprawienie niespodzianki.

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Dla polskich kibiców rywalizacja będzie szczególnie interesująca ze względu na obecność reprezentantów Polski w kadrze Smoków. Mowa o Jakubie Kiwiorze oraz Oskarze Pietuszewskim. Każdy z nich będzie chciał rozpocząć sezon od mocnego akcentu i pomóc mistrzom Portugalii w zdobyciu pierwszych punktów.

FC Porto – Alverca: transmisja w TV

Mecz pierwszej kolejki ligi portugalskiej będzie można obejrzeć na żywo w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania FC Porto – Alverca przeprowadzi Eleven Sports 1. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 19:00. Spotkanie skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

FC Porto – Alverca: transmisja online

Rywalizację będzie można śledzić również przez internet. Transmisja meczu FC Porto – Alverca będzie dostępna na stronie internetowej ElevenSports.pl. Spotkanie można także oglądać za pośrednictwem STS TV, po spełnieniu wymaganych określonych warunków. Dzięki temu kibice mogą śledzić inaugurację sezonu FC Porto również bez dostępu do tradycyjnej telewizji.

FC Porto – Alverca: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną FC Porto

wygraną Alverki

remisem wygraną FC Porto

wygraną Alverki

remisem 0 Votes

FC Porto – Alverca: kursy bukmacherskie

FC Porto przystępuje do spotkania w roli zdecydowanego faworyta. Mistrz Portugalii większym doświadczeniem i zdecydowanie mocniejszą kadrą niż zespół Sergio Ferreiry. Atutem gospodarzy będzie również gra przed własną publicznością, gdzie presja wyniku może szybko zamienić się w dodatkową energię.

FC Porto Alverca 1.21 6.30 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 sierpnia 2026 01:08

Gdzie oglądać mecz FC Porto – Alverca? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie internetowej ElevenSports.pl. Możliwość śledzenia rywalizacji zapewnia też STS TV. Kiedy odbędzie się mecz FC Porto – Alverca? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 9 sierpnia, o godzinie 19:00 czasu polskiego.

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