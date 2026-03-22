Takim składem ma zagrać Polska z Albanią. Urban stawia na doświadczenie

Przewidywany skład Polski na mecz z Albanią w barażach MŚ
Najbliższe półtora tygodnia to najważniejszy czas dla reprezentacji Polski, która powalczy o bilet na Mistrzostwa Świata. Podobnie jak cztery lata temu zagramy w barażach, gdzie o wyniku może zdecydować łut szczęścia albo dyspozycja dnia. W czwartek (26 marca) Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią na PGE Narodowym. Każdy zastanawia się, jakim składem zdecyduje się wyjść Jan Urban.
Z informacji, jakie przekazał Roman Kołtoń, wynika, że selekcjoner w meczu z Albanią postawi na doświadczonych i sprawdzonych zawodników. Dziennikarz wytypował skład na najbliższe spotkanie „a la Urban”. Poza pozycją bramkarza zmian w składzie nie będzie.
Największy znak zapytania to oczywiście pozycja bramkarza. Łukasz Skorupski doznał kontuzji i nie dostał powołania na marcowe zgrupowanie. Między słupkami dziennikarz przewiduje, że zastąpi go Kamil Grabara, bramkarz VfL Wolfsburg.
Pozostałe nazwiska to piłkarze, których mogliśmy oglądać od pierwszych minut w poprzednich meczach reprezentacji Polski. Z tym że na lewym wahadle nie zagra Nicola Zalewski, a Michał Skóraś. Piłkarz włoskiej Atalanty jest zawieszony za żółte kartki.
Przewidywany skład Polski na mecz z Albanią wg. Romana Kołtonia:
Grabara – Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Cash, Slisz, Zieliński, Skóraś – Kamiński, Szymański – Lewandowski