Takim składem ma zagrać Polska z Albanią. Urban stawia na doświadczenie

Reprezentacja Polski wraca do walki o awans na Mistrzostwa Świata. W czwartek czeka Biało-Czerwonych mecz z Albanią. Roman Kołtoń podał prawdopodobny skład, jaki może wystawić Jan Urban.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Przewidywany skład Polski na mecz z Albanią w barażach MŚ

Najbliższe półtora tygodnia to najważniejszy czas dla reprezentacji Polski, która powalczy o bilet na Mistrzostwa Świata. Podobnie jak cztery lata temu zagramy w barażach, gdzie o wyniku może zdecydować łut szczęścia albo dyspozycja dnia. W czwartek (26 marca) Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią na PGE Narodowym. Każdy zastanawia się, jakim składem zdecyduje się wyjść Jan Urban.

Z informacji, jakie przekazał Roman Kołtoń, wynika, że selekcjoner w meczu z Albanią postawi na doświadczonych i sprawdzonych zawodników. Dziennikarz wytypował skład na najbliższe spotkanie „a la Urban”. Poza pozycją bramkarza zmian w składzie nie będzie.

Wielce prawdopodobny skład Polski a la Urban. Najmłodszy gracz? Kamiński – 23 lata. Najstarszy? Lewandowski – 37. Średnia wieku tej „11” to 27,8! Średnia meczów w reprezentacji? 47,5! RL9 mocno ciągnie w górę tę średnią – ze 163 występami, ale z kolei Grabara (3 A) i Wiśniewski… pic.twitter.com/9TOWwlOGON — Roman Kołtoń (@KoltonRoman) March 21, 2026

Największy znak zapytania to oczywiście pozycja bramkarza. Łukasz Skorupski doznał kontuzji i nie dostał powołania na marcowe zgrupowanie. Między słupkami dziennikarz przewiduje, że zastąpi go Kamil Grabara, bramkarz VfL Wolfsburg.

Pozostałe nazwiska to piłkarze, których mogliśmy oglądać od pierwszych minut w poprzednich meczach reprezentacji Polski. Z tym że na lewym wahadle nie zagra Nicola Zalewski, a Michał Skóraś. Piłkarz włoskiej Atalanty jest zawieszony za żółte kartki.

Przewidywany skład Polski na mecz z Albanią wg. Romana Kołtonia:

Grabara – Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Cash, Slisz, Zieliński, Skóraś – Kamiński, Szymański – Lewandowski