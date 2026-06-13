MŚ 2026. Tabela grupy D po meczu USA – Paragwaj

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokonała Paragwaj (4:1) w pierwszej kolejce na MŚ 2026. Sprawdź zatem, jak wygląda tabela grupy D na mundialu w Ameryce Północnej.

fot. UPI / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

MŚ 2026: USA liderem grupy D

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych nie dała żadnych szans swoim rywalom w swoim inauguracyjnym spotkaniu na mundialu. Gospodarze turnieju pokonali Paragwaj 4:1 na SoFi Stadium w Inglewood i po pierwszym rozegranym meczu objęli prowadzenie w tabeli grupy D. Dublet Folarina Baloguna oraz trafienia Damiana Bobadilli do własnej bramki i Giovanniego Reyny pozwoliły Amerykanom rozpocząć mundial od mocnego akcentu.

Dla drużyny prowadzonej przez Mauricio Pochettino był to wymarzony start. Nie tylko zdobyła komplet punktów, ale również wypracowała sobie bardzo korzystny bilans bramkowy, który może mieć znaczenie w dalszej fazie rywalizacji o awans do 1/16 finału.

Tabela grupy D

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. USA 1-0-0 4:1 3 2. Australia 0-0-0 0:0 0 3. Turcja 0-0-0 0:0 0 4. Paragwaj 0-0-1 1:4 0

Teraz czas na Australię i Turcję

Układ tabeli grupy D jest na razie tylko częściowo zarysowany. Wszystko dlatego, że przed nami jeszcze drugie spotkanie pierwszej kolejki, w którym Australia zmierzy się z Turcją.

Zwycięzca niedzielnego starcia zrówna się punktami z reprezentacją USA i już po pierwszej serii gier może stworzyć ciekawą sytuację w walce o awans.

Druga kolejka może wiele wyjaśnić

Przed uczestnikami grupy D znajdują się spotkania, które mogą mieć ogromne znaczenie dla dalszych losów rywalizacji. Reprezentacja USA zmierzy się z Australią i w przypadku kolejnego zwycięstwa znajdzie się o krok od awansu do fazy pucharowej.

Jeszcze większa presja może ciążyć na Paragwaju. Po wysokiej porażce na otwarcie zespół z Ameryki Południowej będzie musiał szukać punktów w starciu z Turcją. Ewentualna druga przegrana mogłaby postawić go w niezwykle trudnym położeniu przed ostatnią kolejką.

Balogun zrobił swoje

Chociaż za nami dopiero pierwszy mecz w grupie D, reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokazała, że nie zamierza ograniczać się wyłącznie do walki o wyjście z grupy. Cztery zdobyte bramki, pewne zwycięstwo i znakomita dyspozycja Folarina Baloguna sprawiły, że gospodarze mundialu od razu znaleźli się w centrum uwagi.

Prawdziwy obraz sytuacji poznamy jednak dopiero po meczu Australia – Turcja. To właśnie to spotkanie pokaże, czy USA już po pierwszej kolejce będą miały rywala na swoim poziomie, czy też pozostaną samotnym liderem grupy D.

Terminarz 2. kolejki grupy D na MŚ 2026: