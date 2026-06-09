Kadra Paragwaju na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Paragwaju na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Gustavo Alfaro, listę powołanych oraz terminarz meczów Paragwaju w grupie D.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Omar Alderete

Kadra Paragwaju na mundial 2026

Reprezentacja Paragwaju awansowała na mistrzostwa świata 2026 i znamy już ostateczny skład drużyny La Albirroja na zbliżający się mundial. Finalna kadra została ogłoszona 1 czerwca. Selekcjoner Gustavo Alfaro wybrał 26 nazwisk.

Bramkarze: Roberto Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo), Gaston Olveira (Club Olimpia Asuncion)

Obrońcy: Gustavo Gomez (Palmeiras), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sunderland AFC), Juan Caceres (Dynamo Moskwa), Jose Canale (Atletico Lanus), Alexandro Maidana (CA Talleres), Gustavo Velazquez (Cerro Porteno)

Pomocnicy: Miguel Almiron (Atlanta United), Kaku (Al-Ain), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Ramon Sosa (Palmeiras), Diego Gomez (Brighton & Hove Albion), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Matias Galarza (Atlanta United), Mauricio (Palmeiras)

Napastnicy: Antonio Sanabria (Cremonese), Julio Enciso (Strasbourg), Gabriel Avalos (CA Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Gustavo Caballero (Portsmouth)

Selekcjoner: Gustavo Alfaro

Z kim gra Paragwaj w grupie MŚ 2026?

Paragwajczycy rywalizują w grupie D. Na inaugurację turnieju zmierzą się z gospodarzem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Drugim przeciwnikiem będzie Turcja, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Australią.

Terminarz reprezentacji Paragwaju w grupie D:

13 czerwca 2026, godz. 03:00, USA – Paragwaj (Los Angeles),

20 czerwca 2026, godz. 05:00, Turcja – Paragwaj (Santa Clara),

26 czerwca 2026, godz. 04:00, Paragwaj – Australia (Santa Clara).

Ekipa prowadzona przez Gustavo Alfaro będzie grać w dwóch miastach – Los Angeles oraz Santa Clarze. Reprezentacja Paragwaju wszystkie swoje grupowe pojedynki ma zaplanowane więc w Stanach Zjednoczonych i nie będzie musiała przemieszczać się do Meksyku lub Kanady.