Tabela grupy C mistrzostw świata. Brazylia, Maroko, Szkocja, Haiti

06:50, 25. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Grupa C zakończyła się zgodnie z przewidywaniami, choć nie bez emocji. Brazylia i Maroko grają dalej, a Szkocji pozostaje liczyć na korzystny układ wyników.

Vinicius Junior
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia wygrała grupę C

Brazylia zamknęła fazę grupową zwycięstwem 3:0 nad Szkocją. Najważniejszą postacią spotkania był Vinicius Junior, który zdobył dwie bramki jeszcze przed przerwą. Po zmianie stron wynik ustalił Matheus Cunha.

Maroko miało trudniejszą drogę do kompletu punktów w ostatniej kolejce. Haiti dwukrotnie wychodziło na prowadzenie, ale faworyt odpowiedział skutecznie i wygrał 4:2. Gole dla Maroka zdobyli Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi i Gessime Yassine.

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Tabela grupy C mistrzostw świata

#BramkiPkt
Brazylia7:17
Maroko6:37
Szkocja1:43
Haiti2:80

Brazylia i Maroko mają pewny awans do 1/16 finału. Szkocja zakończyła grupę na trzeciej pozycji, ale jej bilans bramkowy mocno ogranicza szanse na grę w fazie pucharowej. Haiti pożegnało się z turniejem bez punktu.

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