Tabela grupy C mistrzostw świata. Brazylia, Maroko, Szkocja, Haiti

Brazylia wygrała grupę C
Brazylia zamknęła fazę grupową zwycięstwem 3:0 nad Szkocją. Najważniejszą postacią spotkania był Vinicius Junior, który zdobył dwie bramki jeszcze przed przerwą. Po zmianie stron wynik ustalił Matheus Cunha.
Maroko miało trudniejszą drogę do kompletu punktów w ostatniej kolejce. Haiti dwukrotnie wychodziło na prowadzenie, ale faworyt odpowiedział skutecznie i wygrał 4:2. Gole dla Maroka zdobyli Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi i Gessime Yassine.
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Tabela grupy C mistrzostw świata
|#
|Bramki
|Pkt
|Brazylia
|7:1
|7
|Maroko
|6:3
|7
|Szkocja
|1:4
|3
|Haiti
|2:8
|0
Brazylia i Maroko mają pewny awans do 1/16 finału. Szkocja zakończyła grupę na trzeciej pozycji, ale jej bilans bramkowy mocno ogranicza szanse na grę w fazie pucharowej. Haiti pożegnało się z turniejem bez punktu.