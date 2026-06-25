Tabela grupy C mistrzostw świata. Brazylia, Maroko, Szkocja, Haiti

Grupa C zakończyła się zgodnie z przewidywaniami, choć nie bez emocji. Brazylia i Maroko grają dalej, a Szkocji pozostaje liczyć na korzystny układ wyników.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Brazylia wygrała grupę C

Brazylia zamknęła fazę grupową zwycięstwem 3:0 nad Szkocją. Najważniejszą postacią spotkania był Vinicius Junior, który zdobył dwie bramki jeszcze przed przerwą. Po zmianie stron wynik ustalił Matheus Cunha.

Maroko miało trudniejszą drogę do kompletu punktów w ostatniej kolejce. Haiti dwukrotnie wychodziło na prowadzenie, ale faworyt odpowiedział skutecznie i wygrał 4:2. Gole dla Maroka zdobyli Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi i Gessime Yassine.

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Tabela grupy C mistrzostw świata

# Bramki Pkt Brazylia 7:1 7 Maroko 6:3 7 Szkocja 1:4 3 Haiti 2:8 0

Brazylia i Maroko mają pewny awans do 1/16 finału. Szkocja zakończyła grupę na trzeciej pozycji, ale jej bilans bramkowy mocno ogranicza szanse na grę w fazie pucharowej. Haiti pożegnało się z turniejem bez punktu.