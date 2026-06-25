Tabela grupy A mistrzostw świata. Czechy, Meksyk, Korea Południowa, RPA

Meksyk wygrał grupę A bez straty gola
Meksyk zakończył fazę grupową w najlepszy możliwy sposób. Gospodarze mundialu pokonali Czechy 3:0 i zamknęli rywalizację z kompletem dziewięciu punktów oraz bilansem bramkowym 6:0.
W meczu z Czechami gole strzelali Mateo Chavez, Julian Quinones i Alvaro Fidalgo. Ten wynik oznaczał dla Meksyku pewne pierwsze miejsce, a dla Czechów koniec udziału w turnieju. Zespół z Europy zdobył tylko jeden punkt i zakończył grupę na ostatniej pozycji.
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RPA sprawiła sensację na finiszu
Największe emocje dotyczyły drugiego miejsca. Republika Południowej Afryki pokonała Koreę Południową 1:0 po golu Thapelo Maseko i wskoczyła na pozycję dającą bezpośredni awans do 1/16 finału.
Dla RPA to historyczny wynik. Drużyna zakończyła grupę z czterema punktami, wyprzedzając Koreę Południową, która ma trzy punkty i musi czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach.
Tabela końcowa grupy A
|Reprezentacja
|Bramki
|Pkt
|Meksyk
|6:0
|9
|RPA
|2:3
|4
|Korea Płd.
|2:3
|3
|Czechy
|2:6
|1