Tabela grupy A mistrzostw świata. Czechy, Meksyk, Korea Południowa, RPA

Grupa A zakończyła się dużym zwrotem akcji. Meksyk zrobił swoje, ale największą historię napisała drużyna, której przed ostatnią kolejką mało kto dawał pewny awans.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Heung-Min Son

Meksyk wygrał grupę A bez straty gola

Meksyk zakończył fazę grupową w najlepszy możliwy sposób. Gospodarze mundialu pokonali Czechy 3:0 i zamknęli rywalizację z kompletem dziewięciu punktów oraz bilansem bramkowym 6:0.

W meczu z Czechami gole strzelali Mateo Chavez, Julian Quinones i Alvaro Fidalgo. Ten wynik oznaczał dla Meksyku pewne pierwsze miejsce, a dla Czechów koniec udziału w turnieju. Zespół z Europy zdobył tylko jeden punkt i zakończył grupę na ostatniej pozycji.

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RPA sprawiła sensację na finiszu

Największe emocje dotyczyły drugiego miejsca. Republika Południowej Afryki pokonała Koreę Południową 1:0 po golu Thapelo Maseko i wskoczyła na pozycję dającą bezpośredni awans do 1/16 finału.

Dla RPA to historyczny wynik. Drużyna zakończyła grupę z czterema punktami, wyprzedzając Koreę Południową, która ma trzy punkty i musi czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach.

Tabela końcowa grupy A