Kadra RPA na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra RPA na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Hugo Broosa, listę powołanych oraz terminarz meczów Meksyku w grupie A.

fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Lyle Foster

Kadra RPA na mundial 2026

Reprezentacja Republiki Południowej Afryki poznała już ostateczny skład na mistrzostwa świata 2026. Finalna kadra została zatwierdzona na początku czerwca. Selekcjoner Hugo Broos postawił na 26 piłkarzy, którzy mają powalczyć o awans do fazy pucharowej.

Bramkarze: Sipho Chaine (Orlando Pirates), Ricardo Goss (Siwele), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Obrońcy: Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Thabang Matuludi (Polokwane City), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Olwethy Makhanya (Philadelphia Union)

Pomocnicy: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Napastnicy: Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Thapelo Maseko (AEL Limassol), Tshepang Moremi (Orlando Pirates)

Selekcjoner: Hugo Broos

Z kim gra RPA w grupie MŚ 2026?

Reprezentacja Republiki Południowej Afryki trafiła do grupy A. Na inaugurację mundialu zmierzy się z Meksykiem. Następnie Bafana Bafana zagrają z Czechami, a rywalizację w fazie grupowej zakończą spotkaniem z Koreą Południową.

Terminarz reprezentacji RPA w grupie A:

11 czerwca 2026, godz. 21:00 – Meksyk – RPA (Mexico City),

18 czerwca 2026, godz. 18:00 – Czechy – RPA (Atlanta),

25 czerwca 2026, godz. 3:00 – RPA – Korea Południowa (Monterrey).

Drużyna prowadzona przez Hugo Broosa wraca na mistrzostwa świata po raz pierwszy od turnieju w 2010 roku. Spotkanie otwarcia z Meksykiem będzie powtórką meczu inaugurującego mundial rozgrywany przed szesnastoma laty w Johannesburgu.