Szwecja z awaryjnym powołaniem. Powrót do kadry po latach

19:42, 29. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Svensk Fotboll

Szwecja już we wtorek zmierzy się z Polską w finale baraży o udział w Mistrzostwach Świata 2026. Tuż przed tym starciem selekcjoner naszych rywali wysłał dodatkowe powołanie.

Na zdjęciu: Malmo FF - Hammarby IF

Szwecja – Polska: dodatkowe powołanie z krajowej ligi

Trudno wskazać faworyta rywalizacji na Strawberry Arena. Szwecja to gospodarz finału baraży o udział w Mistrzostwach Świata 2026, jednak ekipa Blågult przystąpi do pojedynku z Polską potężnie osłabiona. Lista kontuzjowanych jest długa.

W sobotę ze zgrupowania został wycofany kluczowy środkowy obrońca. Chociaż w oficjalnym komunikacie krajowa federacja przekonywała, że selekcjoner nie wyśle dodatkowego powołania, dzień później Graham Potter postanowił uzupełnić kadrę.

Do reprezentacji dołączył Victor Eriksson. 25-latek to zawodnik Hammarby, a więc drużyny z Allsvenskan. Defensor urodzony w Värnamo do tej pory rozegrał tylko jedno spotkanie w narodowych barwach.

Jego debiut przypadł na towarzyski mecz z Finlandią 9 stycznia 2023 roku i kadencję Janne Anderssona. Były piłkarz Minnesoty United FC zanotował pełne 90 minut, a Szwecja wygrała 2:0 po golach Christoffera Nymana i Joela Asoro.

