Problemy Szwedów przed meczem z Polską. Długa lista kontuzjowanych

TT News Agency/Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Lista kontuzjowanych przed meczem ze Szwecją

Reprezentacja Polski już we wtorkowy wieczór zmierzy się w najważniejszym meczu ostatnich lat. Biało-Czerwoni pojadą bowiem do Sztokholmu, gdzie czekać na nich będzie reprezentacja Szwecji. Stawką tego meczu będzie awans na zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Dziewięćdziesiąt minut, dogrywka, a być może dopiero seria rzutów karnych – wszystko rozstrzygnie się tego dnia.

Nie jest jednak tajemnicą, że w przeciwieństwie do rywalizacji z Albanią, to nie Polska jest faworytem. Właściwie raczej należałoby powiedzieć, że to gospodarze mają kilka atutów po swojej stronie, w tym naturalnie gra przed własną publiką. Widzą to także bukmacherzy. Niemniej dla kibiców naszej kadry i Jana Urbana zadowalające informacje płynąć mogą nt. listy kontuzjowanych w kadrze rywala. Całe grono piłkarzy, którzy nie będą mogli zagrać z Polską wymienił profil Szwedzka Piłka na platformie X. Wśród nich są bardzo znane nazwiska.

Tak też w meczu z Polską nieodstępny dla Grahama Pottera będzie: Dejan Kulusevski (Tottenham, PP, OP), Alexander Isak (Liverpool, N), Emil Krafth (Newcastle, PO), Viktor Johansson (Stoke, BR). Jacob Zetterstrom (Derby, BR), Emil Holm (Juventus, PO) oraz Isak Hien (Atalanta, ŚO).

