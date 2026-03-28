Szwecja do wtorkowego spotkania z Polską przystąpi bez jednego z najważniejszych zawodników. Krajowa federacja poinformowała o urazie kluczowego obrońcy. Isak Hien opuścił grupowanie.

Stawką pojedynku na Strawberry Arena jest udział Mistrzostwach Świata 2026. Szwecja w zbliżającym się meczu z Polską będzie musiała radzić sobie bez lidera defensywy. Isak Hien musiał zejść z boiska już w 37. minucie starcia z Ukrainą. Uraz 27-latka okazał się poważniejszy niż przewidywano.

– Isak Hien zmuszony jest przerwać zgrupowanie reprezentacji mężczyzn przed play-offami. Wynika to z kontuzji, której doznał podczas meczu z Ukrainą. Środkowy obrońca nie będzie dostępny na wtorkowy pojedynek. Nie zostanie powołany żaden zastępca – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zawodnik Atalanty w półfinałowej rywalizacji w Walencji został zmieniony przez Carla Starfelta. Wydaje się, że to właśnie piłkarz Celty Vigo znajdzie się w podstawowym składzie na zmagania z Biało-Czerwonymi.

Mecz Szwecja – Polska odbędzie się we wtorek 31 marca. Zwycięzca tego pojedynku zagra na MŚ 2026 w grupie F, w której znajdują się Holandia, Tunezja i Japonia.