Mundial brutalnie zweryfikował Szwecję. Potter nie szuka wymówek

22:08, 20. czerwca 2026 22:37, 20. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fifa.com

Reprezentacja Szwecji boleśnie zderzyła się z siłą Holandii na MŚ 2026. Po wysokiej porażce (1:5) głos zabrał Graham Potter, który nie ukrywał rozczarowania wynikiem.

Graham Potter
Obserwuj nas w
fot. UPI / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter po spotkaniu Holandia – Szwecja

Reprezentacja Szwecji nie miała wielu argumentów w starciu z Holandią w drugiej kolejce grupy F trwającego mundialu. Skandynawowie przegrali wysoko. Po końcowym gwizdku selekcjoner Graham Potter otwarcie przyznał, że jego zespół musi potraktować ten mecz jako cenną lekcję na przyszłość.

– Graliśmy z bardzo dobrą drużyną. Przeciwnik stwarzał groźne sytuacje na skrzydłach. Pierwszy gol padł po długim podaniu, z którym nie poradziliśmy sobie najlepiej. Nie zaczęliśmy dobrze pierwszej połowy. To jedna z tych sytuacji, z których wiele się nauczymy. Czasami takie doświadczenie jest po prostu niezbędne. Nie spodziewałem się, że mecz potoczy się w ten sposób, ale musimy wyciągnąć z tego wnioski – powiedział angielski trener cytowany przez Fifa.com.

BONUS 333 PLN za poprawny typ na gola Niemiec w meczu z WKS! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Porażka sprawia, że sytuacja Szwedów w grupie F znacząco się komplikuje. Jeszcze kilka dni temu drużyna Pottera była chwalona za efektowne zwycięstwo nad Tunezją, jednak starcie z Oranje pokazało, jak duża jest różnica między solidnym występem a rywalizacją z jednym z kandydatów do medalu.

Teraz przed Skandynawami ostatni mecz fazy grupowej, który może okazać się kluczowy w kontekście walki o awans do fazy pucharowej. Selekcjoner Szwedów sam podkreślał, że najważniejsze będzie szybkie wyciągnięcie wniosków z bolesnej lekcji, jakiej jego zespół doświadczył przeciwko Holendrom. Dla szwedzkiej kadry to nie tylko dotkliwa porażka, ale również test charakteru przed decydującą częścią turnieju.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości