Holandia pokonuje Szwecję! Gakpo i Brobbey dali show
Sobotnie zmagania w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 rozpoczęły się od europejskiego starcia. A w nim reprezentacja Holandii podejmowała Szwecję. Oranje mieli coś do udowodnienia, ponieważ w swoim pierwszym meczu na mundialu zremisowali z Japonią (2:2). Turniej z kolei świetnie rozpoczęli podopieczni Grahama Pottera, którzy rozbili Tunezję (5:1).
Rywalizacja w Houston wyśmienicie rozpoczęła się dla Holendrów, którzy już w 6. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Brian Brobbey.
Napastnik chwilę później znów uszczęśliwił wszystkich pomarańczowych kibiców. Piłkarz Sunderlandu w niemalże identyczny sposób wpakował ponownie futbolówkę do bramki.
Przewaga drużyny Ronalda Koemana była aż nadto widoczna, ale do przerwy nie strzelili więcej goli. Skandynawowie schodzili zatem do szatni w kiepskich nastrojach.
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Od początku drugiej odsłony reprezentacja Holandii przejęła inicjatywę i niemalże natychmiastowo podwyższyła prowadzenie za sprawą Cody’ego Gakpo. Zawodnik Liverpoolu chwilę później cieszył się już z dublet. Szwecja jednak nie załamała się czterobramkową stratą i w 59. minucie strzeliła gola, którego autorem był Anthony Elanga. W samej końcówce Skandynawów spać położył Crysencio Summerville, który tym samym zakończył widowisko w Houston. Oranje odnieśli niezwykle cenne i pewne zwycięstwo.
Reprezentacja Holandii w ostatnim meczu fazy grupowej zagra z Tunezją. Szwecja natomiast podejmie Japonię.
Holandia – Szwecja 5:1
Brobbey (6′, 17′), Gakpo (47′, 54′), Summerville (86′) – Elanga (59′)