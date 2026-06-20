Holandia pokazała moc! Szwecja odprawiona z kwitkiem [WIDEO]

20:57, 20. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / TVP Sport

Holandia w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata 2026 podejmowała Szwecję. Oranje odprawili z kwitkiem rywali, zwyciężając rezultatem 5:1.

Piłkarze reprezentacji Holandii
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DeFodi GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Holandii

Holandia pokonuje Szwecję! Gakpo i Brobbey dali show

Sobotnie zmagania w ramach 2. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 rozpoczęły się od europejskiego starcia. A w nim reprezentacja Holandii podejmowała Szwecję. Oranje mieli coś do udowodnienia, ponieważ w swoim pierwszym meczu na mundialu zremisowali z Japonią (2:2). Turniej z kolei świetnie rozpoczęli podopieczni Grahama Pottera, którzy rozbili Tunezję (5:1).

Rywalizacja w Houston wyśmienicie rozpoczęła się dla Holendrów, którzy już w 6. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Brian Brobbey.

Napastnik chwilę później znów uszczęśliwił wszystkich pomarańczowych kibiców. Piłkarz Sunderlandu w niemalże identyczny sposób wpakował ponownie futbolówkę do bramki.

Przewaga drużyny Ronalda Koemana była aż nadto widoczna, ale do przerwy nie strzelili więcej goli. Skandynawowie schodzili zatem do szatni w kiepskich nastrojach.

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Od początku drugiej odsłony reprezentacja Holandii przejęła inicjatywę i niemalże natychmiastowo podwyższyła prowadzenie za sprawą Cody’ego Gakpo. Zawodnik Liverpoolu chwilę później cieszył się już z dublet. Szwecja jednak nie załamała się czterobramkową stratą i w 59. minucie strzeliła gola, którego autorem był Anthony Elanga. W samej końcówce Skandynawów spać położył Crysencio Summerville, który tym samym zakończył widowisko w Houston. Oranje odnieśli niezwykle cenne i pewne zwycięstwo.

Reprezentacja Holandii w ostatnim meczu fazy grupowej zagra z Tunezją. Szwecja natomiast podejmie Japonię.

Holandia – Szwecja 5:1

Brobbey (6′, 17′), Gakpo (47′, 54′), Summerville (86′) – Elanga (59′)

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