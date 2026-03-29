Szwecja – Polska: Poznaliśmy sędziego finału baraży

Na zdjęciu: Slavko Vincić

Slavko Vincić poprowadzi mecz Szwecja – Polska

Reprezentacja Polski w czwartek pokonała Albanię 2:1 na PGE Narodowym i tym samym awansowała do finału baraży o Mistrzostwa Świata. Od wyjazdu do USA, Kanady oraz Meksyku Biało-Czerwonych dzieli już więc tylko jeden mecz. Wtorkowe starcie ze Szwecją jawi się jako najważniejszy mecz ostatnich lat, który przesądzi o losie kadry w najbliższych miesiącach. Wszystko rozstrzygnąć musi się w Sztokholmie.

Niemniej z pewnością nie jesteśmy w tej rywalizacji bez szans, ale jednocześnie trudno powiedzieć, że jesteśmy faworytem. Jednym słowem, wszystko może się zdarzyć. Na kilka dni przed meczem poznaliśmy także sędziego tego spotkania. Wyznaczony na arbitra głównego został słynny Slavko Vincić. Słoweniec to jeden z czołowych arbitrów obecnie w Europie, a na jego koncie są m.in. finały Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy.

Slavko Vincić prowadził do tej pory dwa mecze reprezentacji Polski. Były to rywalizacje sprzed kilku lat. W marcu 2023 roku był arbitrem podczas naszej rywalizacji z Albanią – wygranej 1:0. Z kolei rok później prowadził rywalizację z Estonią, także wygraną. Jeśli chodzi z kolei o reprezentację Szwecji, to Słoweniec również prowadził jej dwa spotkania, ale z pewnością z gorszym rezultatem. Miało to miejsce bowiem na Euro 2020, gdy Szwedzi zremisowali z Hiszpanią oraz w eliminacjach do tego turnieju, gdy podzielili się punktami z Norwegią.

