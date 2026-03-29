Jagiellonia może liczyć na kolejny bonus za Pietuszewskiego. Ujawniono kwotę i warunki

09:47, 29. marca 2026
Jakub Fudali
Jagiellonia Białystok ma otrzymać 125 tysięcy euro bonusu za cztery występy Oskara Pietuszewskiego w reprezentacji Polski. To kolejny z zapisów umowy. Informacje w tej sprawie przekazała "A Bola".

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski w ostatnim czasie wzbudza olbrzymie wręcz zainteresowanie kibiców, dziennikarzy oraz całego środowiska i mowa tu przecież nie tylko o Polsce, ale i Portugalii, gdzie skrzydłowy imponuje formą. Seria spotkań z golem lub asystą w FC Porto na chwilę się zatrzymała z racji przerwy reprezentacyjnej, ale po niej z pewnością znów wychowanek Jagiellonii Białystok wróci na obrane już tory.

Nie jest jednak tajemnicą, że coraz lepsze występy Oskara Pietuszewskiego pozwalają Białostoczanom liczyć na aktywację licznych zapisów w umowie transferowej. Do tej pory mowa była o 300 tysiącach euro za debiut 17-latka w kadrze. To się już wydarzyło, a tymczasem „A Bola” donosi o kolejnym możliwym bonusie. Według tego serwisu Jagiellonia otrzymać może 125 tysięcy euro za cztery mecze Polaka w narodowych barwach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Co jednak ważne, jednocześnie Portugalczycy nie potwierdzili informacji polskich mediów nt. wspomnianych 300 tysięcy euro. Niemniej dalsze dobre występy Pietuszewskiego w FC Porto z pewnością będą powodowały aktywację kolejnych zapisów. Do tej pory w barwach tego zespołu rozegrał on 10 spotkań i zdobył trzy gole oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia gracza z rocznika 2008 na 20 milionów euro.

Zobacz także: Lewandowski otrzyma oferty od tych czterech klubów. Dwaj giganci