Jagiellonia może liczyć na kolejny bonus za Pietuszewskiego. Ujawniono kwotę i warunki

Jagiellonia Białystok ma otrzymać 125 tysięcy euro bonusu za cztery występy Oskara Pietuszewskiego w reprezentacji Polski. To kolejny z zapisów umowy. Informacje w tej sprawie przekazała "A Bola".

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski w ostatnim czasie wzbudza olbrzymie wręcz zainteresowanie kibiców, dziennikarzy oraz całego środowiska i mowa tu przecież nie tylko o Polsce, ale i Portugalii, gdzie skrzydłowy imponuje formą. Seria spotkań z golem lub asystą w FC Porto na chwilę się zatrzymała z racji przerwy reprezentacyjnej, ale po niej z pewnością znów wychowanek Jagiellonii Białystok wróci na obrane już tory.

Nie jest jednak tajemnicą, że coraz lepsze występy Oskara Pietuszewskiego pozwalają Białostoczanom liczyć na aktywację licznych zapisów w umowie transferowej. Do tej pory mowa była o 300 tysiącach euro za debiut 17-latka w kadrze. To się już wydarzyło, a tymczasem „A Bola” donosi o kolejnym możliwym bonusie. Według tego serwisu Jagiellonia otrzymać może 125 tysięcy euro za cztery mecze Polaka w narodowych barwach.

Co jednak ważne, jednocześnie Portugalczycy nie potwierdzili informacji polskich mediów nt. wspomnianych 300 tysięcy euro. Niemniej dalsze dobre występy Pietuszewskiego w FC Porto z pewnością będą powodowały aktywację kolejnych zapisów. Do tej pory w barwach tego zespołu rozegrał on 10 spotkań i zdobył trzy gole oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia gracza z rocznika 2008 na 20 milionów euro.

Zobacz także: Lewandowski otrzyma oferty od tych czterech klubów. Dwaj giganci