Szwecja czy Polska? Takie szanse mają Biało-Czerwoni

Szwecja stoi przed wielką szansą na awans do mistrzostw świata, a dane Stats Perform wskazują na wyraźną przewagę, donosi serwis fotbolldirekt.se. Mecz z Polską przesądzi o wyjeździe na turniej.

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Statystyki dają przewagę Szwecji

Szwecja może zapewnić sobie udział w trzynastym mundialu w historii. Warunek jest prosty i wymaga zwycięstwa nad Polską. Zespół prowadzony przez Grahama Pottera znajduje się w korzystnej sytuacji przed decydującym starciem.

Szwecja według Stats Perform ma 40,9 procent szans na wygraną. Polska otrzymała 32,4 procent w tych wyliczeniach. Remis oceniono na 26,7 procent i taki wynik oznaczałby dogrywkę oraz możliwe rzuty karne.

Przewaga widoczna jest także w statystykach ofensywnych. Szwecja osiągnęła wskaźnik xG na poziomie 2,39 w meczu z Ukrainą. Polska w swoim spotkaniu z Albanią uzyskała jedynie 0,89.

Historia również przemawia na korzyść gospodarzy. Polska nie wygrała na szwedzkim terenie od 1930 roku mimo dziesięciu prób. To dodatkowy element presji przed tym spotkaniem.

Nie oznacza to jednak łatwego meczu dla Szwecji. Polska pod wodzą Jana Urbana nie przegrała żadnego z siedmiu spotkań. Seria obejmuje pięć zwycięstw oraz dwa remisy i pokazuje wyraźny progres zespołu.

Kluczową postacią pozostaje Robert Lewandowski. Napastnik zdobył cztery gole i zanotował dwie asysty w pięciu ostatnich meczach reprezentacji. Wsparciem dla niego jest Sebastian Szymanski, który aktywnie kreuje sytuacje i odgrywa ważną rolę w ofensywie.

