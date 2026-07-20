Barcelona znalazła alternatywę dla Alvareza. To mistrz świata

fot. rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona może ruszyć po nowego mistrza świata

Barcelona przygotowuje się już do nowego sezonu, choć jeszcze nie w pełnym składzie. Do klubu dopiero za kilka dni wrócą piłkarze, którzy do końca pozostali na mundialu w USA. Szczególnie mowa tu o mistrzach świata, a więc Hiszpanii, w której graczy Dumy Katalonii jest wielu. Niemniej klub nadal szuka nowego napastnika i z powodu problemów w sprowadzeniu Juliana Alvareza mogą ruszyć po nowego gracza.

Według informacji, które przekazał serwis „El Chiringuito TV”, Barcelona rozważa sprowadzenie Mikela Oyarzabala zamiast transferu Juliana Alvareza. Napastnik Realu Sociedad i reprezentacji Hiszpanii to dużo tańsza opcja od Argentyńczyka, który kosztować ma przynajmniej 120 milionów euro. Jednocześnie Oyarzabal jawi się jako bardzo ciekawy gracz, który może być świetnym niekonwencjonalnym napastnikiem.

Mikel Oyarzabal w minionym sezonie rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie świeżo upieczony mistrz świata z reprezentacją Hiszpanii na koncie ma prawie 350 spotkań w La Liga i dokładnie sto goli. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-latka na 25 milionów euro.

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