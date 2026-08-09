Vinicius Junior odrzucił Arsenal. Teraz chcą gwiazdę PSG

Arsenal był jedną z opcji dla Viniciusa Juniora. Po tym jak Brazylijczyk został w Realu Madryt, Kanonierzy zmienili cel transferowy. Jak podaje serwis Football Transfers, mistrzowie Anglii interesują się Bradleyem Barcolą.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bradley Barcola w kręgu zainteresowań Arsenalu

Arsenal w poprzednich tygodniach robił wszystko, co mógł, aby Vinicius Junior do nich dołączył. Kanonierzy byli gotowi spełnić żądania finansowe zawodnika. Niemniej jednak piłkarz podjął decyzję o przedłużeniu kontraktu z Realem Madryt. W efekcie mistrzowie Anglii zostali zmuszeni do zmiany planów na rynku transferowym. W grę wchodzi transfer zawodnika, którym interesowali się wcześniej.

Z informacji serwisu Football Transfers wynika, że do Arsenalu zgłosili się agenci Bradleya Barcoli. Otoczenie francuskiego skrzydłowego chciało się dowiedzieć, czy Kanonierzy wciąż są zainteresowani ich klientem. Odpowiedź była pozytywna.

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Choć biorą pod uwagę transfer Barcoli, nie zamierzają przystać na żądania Paris Saint-Germain. Francuski gigant wycenił 23-latka na ponad 100 milionów euro. Londyńczycy nie zapłacą jednak aż tyle, ponieważ uważają, że piłkarz jest wart mniej niż 100 milionów euro.

Warto dodać, że podobną ofertę, nieprzekraczającą 100 mln euro złożył niedawno Liverpool. The Reds obeszli się smakiem, ponieważ propozycja szybko została odrzucona. Wygląda więc na to, że PSG nie zejdzie ze swoich żądań i jeśli ktoś nie zapłaci tyle, ile chcą, Barcola pozostanie na Parc des Princes w kolejnym sezonie. Z mistrzem Francji jest związany od sierpnia 2023 roku.

PSG płaciło za Barcolę łącznie 50 milionów euro. Skrzydłowy rozegrał łącznie 152 spotkania, w których strzelił 39 goli i zanotował 37 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.