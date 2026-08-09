Flick skreślił dwóch piłkarzy Barcelony. Ujawnił powód

FC Barcelona pożegna Marca Casado i Roony'ego Bardghija. Obaj dostali zielone światło na znalezienie nowego klubu. Hansi Flick ujawnił, dlaczego podjął decyzję o rozstaniu z zawodnikami.

fot. Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Casado i Bardghji odrzuceni przez Barcelonę. Flick zdradził powód

FC Barcelona jeszcze tego lata pozbędzie się dwóch zawodników. Zielone światło na zmianę klubu dostał jakiś czas temu Marc Casado. Nie jest to żadna niespodzianka, ponieważ pomocnik od dawna nie był brany pod uwagę przez Hansiego Flicka. Prawdopodobnie przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Interesuje się nim m.in. Al-Hilal. W kontekście transferu przewija się także Manchester United.

Drugim piłkarzem, który nie ma przyszłości w Blaugranie jest Roony Bardghji. Latem kataloński klub sprowadził dwóch nowych skrzydłowych: Karima Adeyemiego oraz Anthony’ego Gordona. Reprezentant Szwecji nie mógłby liczyć na regularną grę.

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Hansi Flick ujawnił, że rozmawiał z piłkarzami i poinformował ich o swojej decyzji. Casado i Bardghji dostali do zrozumienia, że nie będą grać, więc najlepiej, jeśli poszukają nowego zespołu. Szkoleniowiec przyznał, że nie była to dla niego łatwa decyzja. Argumentował to potrzebą zrobienia miejsca w kadrze dla wychowanków z akademii La Masia.

– Nie było mi łatwo rozmawiać z Casado i Rooniem o ich przyszłości, ale to zrobiłem. Takie rzeczy zdarzają się w klubach, zwłaszcza tutaj, gdzie musimy zrobić miejsce dla zawodników z La Masii – powiedział Hansi Flick, cytowany przez Fabrizio Romano.

Casado jest związany z Barceloną od początku kariery. W pierwszym zespole zadebiutował w sezonie 2022/2023. Łącznie ma na swoim koncie 75 spotkań. Bardghji trafił na Camp Nou latem ubiegłego roku. Zdążył rozegrać zaledwie 28 meczów, w których strzelił 2 bramki.