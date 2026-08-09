Rashford na pewno tam nie trafi. Przełomowa decyzja gwiazdy

fot. SPP Sport Press Photo. Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United chce zatrzymać Rashforda. Coraz większe szanse

Marcus Rashford pierwotnie chciał wyjaśnić temat swojej przyszłości jeszcze przed mistrzostwami świata. Liczył, że uda mu się pozostać w Barcelonie, ale ta nie zdecydowała się na jego wykup. Sprawa przedłużyła się na tyle, że gwiazdor do dzisiaj nie wie, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie.

Wiele wskazuje na to, że dostanie jeszcze jedną szansę na Old Trafford. Gdy odchodził w zeszłym roku, był poważnie skonfliktowany z Rubenem Amorimem, którego w klubie już nie ma. Michael Carrick z kolei widzi dla niego miejsce i chce mieć go do dyspozycji. Manchester United nie wyklucza sprzedaży, a jednocześnie woli, aby do transferu nie doszło.

Coraz bliżej ostatecznej decyzji jest też sam Anglik. Fabrizio Romano twierdzi, że tego lata nie przeniesie się ani do Turcji, ani do Arabii Saudyjskiej. Wykluczył te dwa kierunki i stawia przede wszystkim na kwestie sportowe.

🚨 Marcus Rashford returned at Carrington today and Man United believe he has serious chances to stay.



Rashford won’t consider Turkey/Saudi as destinations this summer.#MUFC opened doors for Marcus to stay; Carrick, also involved.



🎥➕ https://t.co/Jd9ihYrnGm pic.twitter.com/IqK4oDNYQa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2026

Rashford wciąż czeka na to, co pojawi się na jego stole. Media łączyły go z innymi klubami Premier League, natomiast realną przeszkodą jest jego bardzo duże wynagrodzenie. W niedzielę zawodnik zakończył urlop po mundialu i udał się do ośrodka treningowego Manchesteru United, gdzie wkrótce rozpocznie przygotowania do sezonu.