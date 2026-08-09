Chelsea zgłasza się po mistrza świata. Nowe życzenie Alonso

fot. Passion2Press/Markus Fischer / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi i Fabian Ruiz

Ruiz na celowniku Chelsea. To życzenie Alonso

Chelsea kilka miesięcy temu postawiła na Xabiego Alonso, który wraz z końcem minionego sezonu rozpoczął swoją pracę na Stamford Bridge. Zamierza się odbudować po krótkiej i nieudanej przygodzie z Realem Madryt, choć zadanie przed nim z gatunku tych wymagających. The Blues mają za sobą fatalny sezon, a jednocześnie marzą o walce o najwyższe cele.

Aktualnie Chelsea kontynuuje przebudowę drużyny. Dołączyli już do niej między innymi Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Danny Welbeck czy Jordan Henderson. W obliczu potencjalnego odejścia Enzo Fernandeza, o którego zabiega Manchester City, londyńczycy są łączeni z kolejnym środkowym pomocnikiem. „The Guardian” twierdzi, że Alonso chce w swoim zespole obecnego mistrza świata, a dokładniej Fabiana Ruiza.

Wyjęcie go z Parc des Princes graniczy jednak z cudem. Po pierwsze – Paris Saint-Germain oczekuje za 30-letniego zawodnika ponad 60 milionów euro. Dodatkowo sam Ruiz nie widzi powodów, dla których powinien opuszczać obecny klub i przenosić się na Wyspy Brytyjskie. Alonso liczy, że finalnie skusi Hiszpana wizją dołączenia do ambitnego projektu, który w przyszłości może zdominować europejską piłkę. Przede wszystkim Chelsea musi najpierw ustalić warunki transakcji z PSG.