Lech Poznań – Piast Gliwice: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Liczymy na emocjonujące widowisko. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tym starciu już dzisiaj o godzinie 17:30.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jakub Czerwiński

Lech Poznań – Piast Gliwice: gdzie oglądać?

Lech Poznań zmierzy się z Piastem Gliwice w interesująco zapowiadającym się meczu w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W tym momencie ekipa Kolejorza ma na koncie 4 punkty i zajmuje 6. miejsce w tabeli, natomiast drużyna Piastunek zgromadziła 3 oczka, dzięki czemu plasuje się na 11. pozycji w stawce. Liczymy na bardzo emocjonujące spotkanie. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lech Poznań – Piast Gliwice.

Lech Poznań – Piast Gliwice: transmisja w TV

Starcie pomiędzy Lechem Poznań a Piastem Gliwice będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Premium. W tych stacjach przed mikrofonami usiądą Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.

Lech Poznań – Piast Gliwice: stream online

Pojedynek w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Ciekawie zapowiadający się mecz będzie bowiem dostępny na platformie streamingowej CANAL+ online.

Lech Poznań – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Lech Poznań Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2026 18:05

Lech Poznań – Piast Gliwice: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Lech Poznań – Piast Gliwice? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Piast Gliwice? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (9 sierpnia) o godzinie 17:30.

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