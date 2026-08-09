Lech Poznań – Piast Gliwice: gdzie oglądać?
Lech Poznań zmierzy się z Piastem Gliwice w interesująco zapowiadającym się meczu w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W tym momencie ekipa Kolejorza ma na koncie 4 punkty i zajmuje 6. miejsce w tabeli, natomiast drużyna Piastunek zgromadziła 3 oczka, dzięki czemu plasuje się na 11. pozycji w stawce. Liczymy na bardzo emocjonujące spotkanie. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 9 sierpnia o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lech Poznań – Piast Gliwice.
Lech Poznań – Piast Gliwice: transmisja w TV
Starcie pomiędzy Lechem Poznań a Piastem Gliwice będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Premium. W tych stacjach przed mikrofonami usiądą Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Lech Poznań – Piast Gliwice: stream online
Pojedynek w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Ciekawie zapowiadający się mecz będzie bowiem dostępny na platformie streamingowej CANAL+ online.
Lech Poznań – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie
Lech Poznań – Piast Gliwice: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (9 sierpnia) o godzinie 17:30.
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