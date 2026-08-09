PSG pewne hitowego transferu z Barcelony. Jest coraz bliżej

16:01, 9. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

PSG pracuje nad transferem Ferrana Torresa. Wśród władz francuskiego giganta panuje przekonanie, że uda się tego lata sprowadzić napastnika Barcelony - przekazuje "Mundo Deportivo".

Luis Enrique
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Torres o krok od PSG. We Francji już to wiedzą

Barcelona nie sprowadziła jeszcze następcy Roberta Lewandowskiego, a zamiast tego może niebawem stracić drugiego napastnika. Ferran Torres miał już nawet poinformować Hansiego Flicka, że zdecydował się na transfer do Paris Saint-Germain. Na dzisiaj nic nie zostało jeszcze sfinalizowane, a porozumienia między klubami nie ma. Sam zawodnik uważa, że w Katalonii nie jest wystarczająco doceniany, a impuls do odejścia dało mu stanowisko klubu, który nie zamierza oferować mu podwyżki na nowym kontrakcie.

Oczywiście Blaugrana nie może sobie pozwolić, aby w przyszłym roku stracić go za darmo, dlatego jeszcze tego lata dojdzie do sprzedaży, jeśli nie uda się dogadać z piłkarzem. Obecnie niewiele wskazuje na to, aby kontrakt został przedłużony. „Mundo Deportivo” przekazuje, że we Francji podchodzą do tego tematu z dużym optymizmem. Działacze PSG mają być wręcz przekonani, że Torres tego lata zostanie piłkarzem triumfatora Ligi Mistrzów.

Niebawem na stole Barcelony pojawi się oficjalna oferta. Mowa tu o kwocie w okolicach 50 milionów euro – tyle wynoszą żądania hiszpańskiego giganta. Wygląda na to, że nie dojdzie już w tej sprawie do żadnego zwrotu akcji, a snajper reprezentacji Hiszpanii trafi pod skrzydła Luisa Enrique, który jest dużym zwolennikiem tego ruchu.

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