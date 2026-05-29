Argentyna podała kadrę na mundial. Scaloni skreślił pomocnika Realu Madryt

Argentyna będzie bronić tytułu mistrza świata w tym roku. Selekcjoner Lionel Scaloni ogłosił już 26-osobową kadrę na mundial. Zabrakło w niej miejsca m.in. dla Franco Mastantuono z Realu Madryt.

Argentyna odkrywa karty przed mistrzostwami świata

Reprezentacja Argentyny cztery lata temu sięgnęła po mistrzostwo świata w Katarze. Albicelestes w finałowym starciu pokonali Francję po dramatycznym meczu zakończonym serią rzutów karnych. Teraz Lionel Scaloni ogłosił 26-osobową kadrę na mundial, który zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Aktualni mistrzowie świata ponownie przystąpią do turnieju w roli jednego z głównych faworytów. Największym zaskoczeniem w ogłoszonym składzie jest brak powołania dla Franco Mastantuono z Realu Madryt. Drugą istotną nieobecnością jest Marcos Acuna z River Plate.

Największą gwiazdą Argentyńczyków pozostaje Lionel Messi. Scaloni zdecydował się połączyć doświadczenie zawodników, którzy sięgnęli po trofeum w Katarze, z nową generacją utalentowanych piłkarzy. W kadrze znaleźli się m.in. Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister i Julian Alvarez.

W fazie grupowej Argentyna zmierzy się z Algierią w Kansas City, a także z Austrią i Jordanią w Arlington. Mistrzostwa świata 2026 rozpoczną się już 11 czerwca, a mecz otwarcia rozegrają reprezentacje Meksyku i Republiki Południowej Afryki.

Kadra reprezentacji Argentyny na mistrzostwa świata 2026:

Bramkarze: Emiliano Martinez (Aston Villa), Gerenimo Rulli (Olympique Marsylia), Juan Musso (Atletico Madryt)

Obrońcy: Leonardo Balerdi (Olympique Marsylia), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez, (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique Marsylia), Nahuel Medina (Atletico Madryt)

Pomocnicy: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (RC Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea)

Napastnicy: Julian Alvarez (Atletico Madryt), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Gonzalez (Atletico Madryt), Thiago Almada (Atletico Madryt), Giuliano Simeone (Atletico Madryt), Nico Paz (Como), Juan Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Mediolan)