„Sposób myślenia Mbappe o piłce, nie pokrywa się z moimi wartościami”

Frank Leboeuf ostro ocenił Kyliana Mbappe. Mistrz świata z 1998 roku uważa, że gwiazdor Realu Madryt nie jest naturalnym liderem Francji.

Frank Leboeuf skrytykował Kyliana Mbappe

Frank Leboeuf nie uważa Kyliana Mbappe za lidera reprezentacji Francji. Były obrońca Chelsea i mistrz świata z 1998 roku stwierdził, że napastnik Realu Madryt jest zbyt skupiony na sobie.

– Dla mnie Kylian Mbappe nie jest liderem, bo jest zbyt samolubny w swoich myślach i sposobie myślenia – powiedział Leboeuf w rozmowie ze SportsBoom.

Francuz zaznaczył, że nie zna Mbappe dobrze i spotkał go tylko raz, gdy ten grał jeszcze dla Paris Saint-Germain. Podkreślił jednak, że jego sposób myślenia o futbolu nie zgadza się z wartościami, które sam ceni w tej grze.

Saliba i Kante wskazani jako lepsi liderzy

Leboeuf wskazał też zawodników, którzy jego zdaniem lepiej pasują do roli liderów reprezentacji Francji. Wymienił Williama Salibę oraz N’Golo Kante, ponieważ ceni u nich gotowość do poświęcenia się dla drużyny.

Były reprezentant Francji przypomniał również Antoine’a Griezmanna, którego nazwał prawdziwym liderem pod względem sposobu gry i myślenia o futbolu.

Leboeuf przyznał, że obecna reprezentacja Francji ma bardzo duży potencjał ofensywny. Jego zdaniem największym wyzwaniem przed mistrzostwami świata w 2026 roku będzie jednak zachowanie równowagi i solidności w defensywie.