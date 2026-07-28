Eli Kroupi marzy o grze dla Barcelony. Jest decyzja ws. transferu!

FC Barcelona wycofała się z wyścigu po napastnika Bournemouth, Eliego Juniora Kroupiego. Jak donosi Fabrizio Romano, hiszpański gigant odpuścił starania o Francuza.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona nie prowadzi rozmów ws. Kroupiego

FC Barcelona wciąż szuka godnego następcy Roberta Lewandowskiego, który po czterech udanych sezonach opuścił klub pod koniec minionych rozgrywek. Głównym marzeniem działaczy pozostaje Julian Alvarez z Atletico Madryt, lecz pozyskanie go w tym okienku będzie niezwykle trudne.

Opcją awaryjną miał być Eli Junior Kroupi z Bournemouth, który także marzy o grze na Camp Nou. Młodym napastnikiem zainteresowanie wykazują również Arsenal oraz Manchester City, a w mediach przewijała się nawet kwota 130 milionów euro. Szefowie angielskiego zespołu postawili jednak sprawę jasno i odmówili sprzedaży swojej młodej gwiazdy.

W związku z tym władze Blaugrany uznały, że nie ma sensu wchodzić w długie i kosztowne negocjacje. Duma Katalonii woli skupić się na bardziej realnych celach.

🚨⛔️ Barcelona are not proceeding in talks to sign Eli Junior Kroupi at this stage. ❌



Understand Barça will not advance on this option at present + Bournemouth informed clubs about clear stance, no intention to sell this summer. 🍒



🎥 https://t.co/4qZSZ0Av9Y pic.twitter.com/haewestAeQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Francuski napastnik wciąż znajduje się pod obserwacją skautów ze względu na wszechstronność oraz ogromny potencjał. W zeszłym sezonie 20-latek strzelił 13 bramek w 33 meczach Premier League.

Jeżeli Blaugrana sprowadzi pod koniec okienka innego snajpera, temat Kroupiego definitywnie upadnie. Jeśli jednak to się nie uda, Katalończycy mogą wrócić do rozmów z Bournemouth w kolejnym okienku transferowym.

Aktualnie Barcelona szuka innych rozwiązań na rynku, aby zdążyć z zakontraktowaniem nowej „dziewiątki” przed końcem lata.