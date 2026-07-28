Wisła Kraków rezygnuje z zapowiadanego transferu!

16:39, 28. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Szymon Janczyk, Weszło

Jocelyn Janneh, pomimo sporych zapowiedzi, nie będzie nowym piłkarzem Wisły Kraków. Biała Gwiazda doszła do wniosku, że nie chce wydawać 200-300 tysięcy euro na tego gracza. Informacje w tej sprawie przekazał Szymon Janczyk z "Weszło".

Piłkarze Wisły Kraków
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Jocelyn Janneh nie dołączy do Wisły Kraków

Wisła Kraków sezon PKO Ekstraklasy rozpoczęła od zwycięstwa 2:1 nad GKS-em Katowice. Dla piłkarzy beniaminka ligi to bardzo dobry początek kampanii, która ma być wyjątkowa. Niemniej nadal jednak wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że zespołowi potrzebne są wzmocnienia. Jednym z takowych, już ostatnich, miałoby pozyskanie nowego defensywnego pomocnika, który pomógłby właśnie w drugiej linii. Na ten temat wypowiedział się już nawet Mariusz Jop.

Długo zapowiadanym „dzikiem”, którego chciała pozyskać Wisła Kraków, był Jocelyn Janneh. Gracz francuskiej Bastii miał kosztować klub 200-300 tysięcy euro, ale kluczowe jest tutaj słowo miał. Według informacji, które przekazał Szymon Janczyk z „Weszło”, Wisła Kraków zrezygnowała z transferu Jocelyna Janneha. Wszystko przez fakt, że po analizach, klub nie był przekonany, czy warto wydawać taką sumę akurat na tego zawodnika.

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Jocelyn Janneh, 23-letni defensywny pomocnik z Gwinei, na co dzień występuje w barwach francuskiej Bastii. W swojej dotychczasowej karierze rozegrał blisko 90 spotkań na poziomie Ligue 2, a ponadto zaliczył jeden występ w tureckiej ekstraklasie. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa reprezentanta Gwinei wynosi 800 tysięcy euro.

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